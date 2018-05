Kanye West dice que 400 años de esclavitud fueron una "elección"

Kanye West sigue dando de que hablar tras asegurar que 400 años de esclavitud fueron una "elección" durante una entrevista con la web TMZ.

"Cuando escuchas acerca de la esclavitud durante 400 años... ¿Durante 400 años? Parece una elección", aseguró al citado medio.

"Estuvieron allí durante 400 años y eso es para todos ustedes. Es como si estuviéramos mentalmente presos", añadió el rapero estadounidense.

Según informó 'CNN' los comentarios del artista desembocaron en las críticas de Van Lathan, empleado de TMZ.

"Mientras haces música y eres un artista y estás viviendo la vida que has ganado siendo un genio, el resto de nosotros en la sociedad tenemos que lidiar con estas amenazas en nuestras vidas. Tenemos que lidiar con la marginación que proviene de los 400 años de esclavitud que dijiste que para nuestra gente fue una opción", criticó.

"Los esclavos no se ataron con grilletes por voluntad propia"

La polvareda que levantó sus declaraciones llevaron a West a matizar su discurso a través de su cuenta de Twitter.

"Quiero aclarar. Por supuesto que sé que los esclavos no se ataron con grilletes y se subieron a un bote por propia voluntad. Mi idea es que nos hayamos mantenido en esa posición a pesar de que los números estuvieron de nuestro lado significa que ellos fueron esclavizados mentalmente", explicó.

"La razón por la que mencioné el punto de 400 años es porque no podemos estar mentalmente encarcelados por otros 400 años. Ahora necesitamos pensar libremente. Incluso la declaración fue un ejemplo de pensamiento libre. Fue solo una idea. Una vez más me están atacando por presentar nuevas ideas", aclaró el músico norteamericano.

Recientemente Kanye West, pareja de Kim Kardashian, ya fue noticia en las redes después de proclamar que amaba a su "hermano" Trump.

"No tienes que estar de acuerdo con Trump, pero la muchedumbre no puede obligarme a que no lo quiera. Ambos somos energía de dragón. Él es mi hermano. Amo a todo el mundo. No estoy de acuerdo con todo lo que hace nadie. Eso es lo que nos hace individuos. Y tenemos derecho al pensamiento independiente", tuiteó.

Además calificó como "su héroe" a la joven Emma González, símbolo de las protestas en favor de la prohibición de armas en Estados Unidos.