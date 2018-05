"No me dejen solo", pidió Maduro

CARACAS, 1 mayo (Reuters) - El presidente venezolano, Nicolás Maduro, prometió el martes que devolverá la "estabilidad económica" al país petrolero hundido en una recesión económica e hiperinflación si obtiene una "gran victoria" en las próximas elecciones presidenciales.

Venezuela enfrenta un crisis sin precedentes con una inflación que en marzo se ubicó en un 8.878 por ciento anual, según la medición del Congreso opositor, y una escasez de bienes esenciales. El Gobierno de Maduro atribuye los problemas a una "guerra económica" en su contra, pero analistas dicen que se debe a un mal manejo de la economía.

"Necesitamos una gran victoria el 20 de mayo para yo acabar con todas las mafias de la economía. No me dejen solo en esta batalla. ¿Ustedes me van a apoyar en los golpes que voy a dar contra las mafias?. Pero, el primer apoyo que necesito son 10 millones de votos", dijo Maduro, quien buscará su reelección en menos de tres semanas.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidió no participar en las elecciones por considerar que se trata de un proceso "fraudulento", pero Henri Falcón, un exmilitar, exgobernador y líder de un partido político, se distanció y decidió presentar su candidatura.

"Confíen en mí (...) y derrotaré a las mafias económicas, a los bachaqueros y a toda la guerra económica, lo juro", agregó Maduro después de una marcha oficialista por la festividad del Día del Trabajador.

También en Caracas, Falcón de 56 años, que es visto con recelo por militantes de ambos lados tras salir de las filas del "chavismo" en 2010, prometió un salario mínimo de 75 dólares, como parte de una dolarización que impulsará si gana las elecciones.

Reporte de Deisy Buitrago Editado en español por Javier López de Lérida.