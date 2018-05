La actriz Laura Ramos: "Ojalá pueda volver a trabajar pronto en Cuba"

La actriz cubana Laura Ramos (La Habana, 30 de junio de 1978), muy popular ahora en la Isla porque interpreta a la cartomántica Estrella, en la serie colombiana Tarde lo conocí, que transmite la Televisión Cubana, ha confesado que está deseando volver a trabajar en Cuba.

La artista, que ha pasado casi toda su vida profesional a caballo entre España, Colombia y Brasil, asegura que está abierta a propuestas. También ha comentado, en una entrevista concedida a Juventud Rebelde, que hay varios directores con los que le interesaría trabajar. "Siempre me ha gustado Fernando Pérez y también Ernesto Daranas. Igualmente me gustaría participar con gente joven porque creo mucho en los nuevos talentos. Si me proponen un proyecto y me gusta, de seguro lo hago", afirmó.

Laura Ramos aseguró además que, debido a su trabajo, tiene varias casas, pero su hogar está en Cuba. Por eso no necesita llevarse un pedacito de la Isla con ella, porque la tiene presente a toda hora.

No ad for you

Cuenta la actriz que a los ocho años le comentó a su madre, que trabaja en el ICAIC, que quería dedicarse a la interpretación. El amor por el cine le viene de cuna porque su padre es documentalista. Por eso, al acabar la secundaria empezó a actuar con un grupo de aficionados. Luego vino la ENA y después el cine. Su primera oportunidad en la gran pantalla llegó con la película Cuarteto de La Habana, en la que compartió protagonismo con grandísimos actores como el español Javier Cámara y el argentino Ernesto Alterio.

La actriz reconoce que al principio de su carrera interpretó papeles que ella considera "regalos que fueron llegando de manera inesperada". "Esa suerte ha ido conformando mi destino", añadió.

Laura Ramos ha actuado en películas como Adiós con el corazón, de José Luis García Sánchez; Aunque estés lejos, de Juan Carlos Tabío, Las profesías de Amanda o la argentina Operación Fangio. En 2001 ganó el premio Coral a mejor actriz revelación en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano.

Este mes, Laura Ramos estrena en Brasil la película No se aceptan devoluciones, en la que interpreta a una madre que se marcha y abandona a su marido mujeriego y a su hija.