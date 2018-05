El nuevo reto en las redes: dibujar a Camila Cabello

La cantante cubana Camila Cabello ha lanzado un nuevo reto en las redes: quiere ver las dotes artísticas de sus seguidores. La intérprete de Never be the Same compartió en su cuenta de Twitter este viernes un dibujo de su rostro, obra de una de sus fans.

"Esto es increíble, ¡me encanta ver sus obras de arte! Publiquen las suyas con el hashtag #NBTSChallenge para que pueda verlos", escribió la artista, alentando a sus fans a publicar sus dibujos.

Los deseos de la cantante han sido órdenes para sus fans, quienes han comenzado a inundar la red social con sus dibujos, haciendo un derroche de talento.

Aquí te dejamos algunos de los que más likes han obtenido.

Y tú, ¿te animas a sumarte a este challenge?