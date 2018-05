Donald Trump Jr. sale con una presentadora de Fox News

Donald Trump Jr. (40 años) ha iniciado una relación amorosa con Kimberly Guilfoyle (49 años), una empleada del canal Fox News. El hijo del presidente de EE.UU. y Guilfoyle, co-presentadora del programa The Five, llevarían saliendo varias semanas según declara Page Six.

Trump Jr. inició en el pasado mes de marzo los trámites de divorcio de Vanessa Trump, con quien ha estado casado durante doce años y con la que tiene cinco hijos.

Kimberly Guilfoyle (Foto: Instagram)

Declaraciones de una fuente anónima han señalado al citado medio que el hijo de Trump y Kimberly "se están viendo y están pasando un gran momento", aunque añadió que "él quiere respetar la privacidad de su familia".

La pareja fue vista en una fiesta organizada para el nuevo embajador del presidente Trump en Alemania. Kimberly y Donald Trump Jr. estuvieron juntos durante toda la noche y luego se fueron a cenar a la Quinta Avenida.

Guilfoyle es conocida por sus fuertes conexiones con la familia Trump, a la que respalda incansablemente. El año pasado anunció que estaba hablando con la administración sobre un trabajo como secretaria de prensa.

La presentadora estuvo casada durante cuatro años con Gavin Newsom, ex alcalde de San Francisco y actual vicegobernador de California.

Se separaron en 2005 cuando se mudó a Nueva York para comenzar una carrera en televisión. Guilfoyle estudió derecho y trabajó como asistente judicial en la fiscalía distrital de San Francisco anteriormente.