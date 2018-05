Jóvenes de Parkland apoyan boicot a supermercado por donaciones a político

Miami, 25 may (EFEUSA).- Jóvenes supervivientes de la matanza escolar ocurrida en Parkland (Florida) dibujaron hoy las siluetas de cuerpos humanos caídos en un supermercado Publix como parte de un boicot contra esa cadena por ser donante de un candidato a gobernador afín a la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

Los estudiantes, capitaneados por David Hogg, uno de los líderes del movimiento Nunca más surgido tras la matanza de 17 personas en la escuela Marjory Stoneman Douglas ocurrida el 14 de febrero, protagonizaron un acto de protesta en el estacionamiento de un Publix en la localidad de Coral Springs, vecina a Parkland.

En imágenes transmitidas hoy por los medios de la zona se apreciaba a un adolescente tumbado sobre uno de los cuerpos dibujados a tiza en el suelo del aparcamiento de Coral Springs.

Además, el conocido lema de Publix "Donde comprar es un placer" ("Where shopping is a pleasure") fue ridiculizado en el suelo del estacionamiento por los activistas con la frase escrita con tiza "Donde disparar es un placer" (Where shooting is a pleasure").

Publix, una de las empresas que más empleo dan en Florida, es objeto estos días de un boicot por haber donado más de 600.000 dólares al republicano Adam Putnam, que aspira a ser elegido gobernador de Florida en las elecciones de noviembre.

En días pasados defensores del control de armas como Hogg criticaron en las redes sociales a Publix con el hastag #BoycottPublix por su campaña de donaciones.

Los que se adhieren el boicot cuelgan en las redes sociales fotos de las facturas de las compras que hacen en supermercados distintos a Publix para que sea vea la merma de ingresos que supone.

La directiva de Publix reaccionó esta semana emitiendo un comunicado en el que asegura que revaluará las contribuciones de dinero que la compañía destina a las campañas de los políticos.

"Lamentamos que algunas de nuestras contribuciones políticas hayan llevado a una división involuntaria de los clientes, en lugar de contribuir a nuestro deseo de apoyar una economía en crecimiento en Florida", señaló en un comunicado esta cadena de tiendas.

Para concluir que, "como resultado de esta situación, estamos evaluando nuestros procesos para garantizar que nuestras donaciones reflejen mejor nuestro deseo de apoyar una economía fuerte y una comunidad saludable".

Además de hacerse eco de la protesta, medios locales han señalado que, antes de promover un boicot contra Publix por apoyar a un candidato republicano favorable a la NRA, los activistas y compradores deberían considerar que la cadena de venta minorista Walmart ha favorecido también durante años a candidatos republicanos

La reacción contra Publix responde a una información del diario Tampa Bay Times en la que se cuantificaba en unos 670.000 dólares las contribuciones de esta empresa a la campaña de Putnam.

El republicano Putnam, actualmente comisionado de Agricultura de Florida, es un vigoroso partidario de los derechos al uso de armas y se refirió a sí mismo en un mensaje de Twitter en 2017 como "orgullosamente vendido a la NRA", según el canal Local 10 News.

Publix precisó que nunca ha proporcionado apoyo financiero a la NRA.

Este jueves Hogg escribió en su cuenta de Twitter: "Llamo a Publix a que done el doble de dinero que le dio a Putman al fondo de víctimas de Stoneman Douglas, 1.000.000 dé dólares. Y que nunca más apoye a un político de la NRA".