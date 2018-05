Ex de Piqué responde a rumores sobre infidelidad a Shakira

Desde hace unos días han sido varios los medios que aseguran que el futbolista Gerard Piqué le estaría siendo infiel a Shakira con su ex novia Núria Tomás, rumores que esta ha desmentido.

La actriz y modelo, a la que Piqué dejó por la cantante colombiana hace ocho años, quiso dejar en claro que no tiene nada que ver con los rumores de infidelidad y, a través de un post en sus redes sociales, en el cual se mostró sorprendida ante la situación y dijo no poder quedarse callada ante tales mentiras.

“Podría hacer oídos sordos y una vez más dejar que pasen los días hasta que se olviden de las mentiras que se dicen sobre mí, pero esta vez no me apetece. Me resulta increíble ver cómo noticias inventadas acaban provocando todo tipo de reacciones y juicios de valor sobre mí”, escribió junto a una imagen de un cuadro negro.

Ni Shakira ni Piqué han hecho declaraciones sobre el tema. La pareja, que ha atravesado varios rumores sobre su relación, nunca ha tendido a darles fuerza desmintiéndolos o haciendo comentarios al respecto.

La colombiana está más enfocada que nunca en su carrera musical, preparando su gira El Dorado, y en sus hijos Milan y Sacha.