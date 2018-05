Despiden en Bayamo las cenizas de las hermanas Inés e Ileana, víctimas del accidente aéreo (+FOTOS)

La ciudad de Bayamo despidió las cenizas de Inés e Ileana, dos hermanas que murieron en el trágico accidente aéreo en La Habana el pasado 18 de mayo.

El diario 'La Demajagua' publicó imágenes del velorio que se llevó a cabo para dar el último adiós a estas víctimas.

Amigos y familiares viendo las fotos de Inés e Ileana / La Demajagua

Los asistentes se acercaron hasta las urnas donde descansan los restos mortales de ambas y mostraron sus condolencias a los familiares de las fallecidas.

Inés e Ileana, de 56 y 52 años respectivamente, eran licenciadas en Economía. Ambas se casaron y tuvieron dos hijos cada una, que a su vez les hicieron abuelas por partida doble.

Fotos de Inés e Ileana detrás de sus respectivas urnas / La Demajagua

Las dos hermanas, que volaban en el fatídico vuelo DMJ 972 de Cubana de Aviación, forman parte de los 112 fallecidos que dejó la catástrofe aérea.

"No porque sean mis hijas, pero fueron obedientes y estudiosas de niñas, respetuosas y disciplinadas de jóvenes y magníficas madres y trabajadoras de adultas, no tengo quejas de ellas. No puedo expresar con palabras lo que siente mi corazón, no sé incluso si podré aguantar este golpe tan tremendo", recordó recientemente su madre Dora Mendoza Gómez.

La madre de Ileana e Inés recibe el calor de Bayamo durante el velorio / La Demajagua

El pasado sábado 26 de mayo Bayamo ya despidió Mirtha Anaya Peña, la maestra que perdió la vida cuando se estrelló el Boeing 737. Esta mujer santiaguera residía en Bayamo desde hace años. Allí laboró intensamente hasta su jubilación, como profesora en la escuela de Educación Primaria Osvaldo Herrera, en el reparto Barrio Azul.

En las últimas horas se conoció que ya fueron identificadas todas las víctimas del accidente aéreo, tal y como informaron directivos del Instituto de Medicina Legal a la prensa local.

Maylén Díaz, La única sobreviviente, permanece en la sala de Cuidados Intensivos del Hospital Calixto García, en estado crítico y con pronóstico reservado.