Cubana de Aviación no está devolviendo el dinero de los pasajes que vendió antes de suspender los vuelos nacionales

Fuentes desde La Habana confirmaron a CiberCuba que las oficinas de Cubana de Aviación no están reembolsando el dinero a los clientes que perdieron sus pasajes, luego de que la aerolínea cancelara completamente los vuelos nacionales.

Según aseguró una de las empleadas de la oficina de Infanta, que prefirió no ser identificada, a los trabajadores no les han explicado mucho pero la orden es que no se reembolse “por el momento” el dinero de los pasajes.

“Nosotros no tenemos mucha información al respecto. Hay mucho misterio después del accidente, pero aparentemente no hay dinero”, dijo.

"Esta situación podría resolverse en los próximos días, aunque no sabemos cuándo exactamente", agregó.

Luego del accidente aéro del pasado 18 de mayo en La Habana, los pocos vuelos nacionales que se estaban realizando fueron cancelados en su totalidad.

Poco antes del accidente, la prensa oficialista publicó que parte de los vuelos de Cubana serían cancelados. En su lugar se reintegraría el dinero a las personas o se les reubicaría en ómnibus nacionales. Según cuentan varios afectados desde la Isla, ni una cosa ni la otra.

La oficina de La Habana ha colgado un cartel con los números de teléfono a los que deben llamar los usuarios para obtener información. Esta tarde, CiberCuba intentó comunicarse y no respondió nadie a ninguno de ellos.

Cubana de Aviación vive actualmente una de sus mayores crisis en la historia. La confianza en ellos cayó al suelo luego de que se estrellara la aeronave, perteneciente a Globar Air, donde perdieron la vida 110 personas. Solo tres jóvenes sobrevivieron al siniestro y dos de ellas fallecieron en el hospital por la gravedad de las heridas.

Existen pruebas de que esta compañía mexicana no era confiable y aún así Cuba contrató sus servicios.

En los últimos meses Cubana ha visto una reducción drástica de su flota porque las aeronaves compradas a Rusia fueron sacadas de circulación por fallos técnicos graves. Además se retiraron cinco unidades de los Airbus A320ceo de Avion Express y dos Boeing 737 Classic de Blue Panorama.