Adolescente cubana con cáncer sueña con ser psicóloga para ayudar a otros a superar la enfermedad

La adolescente cubana Thaimí García Tablada, de 17 años, se encuentra hoy luchando contra un cáncer que obligó a que le amputaran la mano izquierda y parte del brazo. Su historia y la valentía con la que enfrentó tan delicado proceso enamoró a la prensa local, que siguió de cerca su recuperación.

Para detener el avance de un rabdomiosarcoma (cáncer de piel) que ponía en riesgo su vida, la única opción terapéutica que encontraron los médicos del hospital infantil Sur Antonio María Béguez César fue la amputación.

“Lloré muchísimo; tuve miedo, pensé en qué diría la gente, mis amigos de la escuela, cómo iba a vivir sin mi mano izquierda. Esa noche intenté dormir, pero tuve muchas pesadillas; hasta que ya tarde vino la madre de un niño que también tenía cáncer -ya fallecido- y oró por mí junto a un pastor”, relató la joven al diario Sierra Maestra.

Solo entonces se quedó tranquila, “pensé en que todo iba a salir bien... y pude pensar con claridad: tenía que perder una parte de mí para salvar el resto; para continuar viva”, reflexionó.

“Al amanecer estaba bien como siempre; confiaba en los médicos y las enfermeras que me iban a operar, y decidí no llorar más. Si seguía llorando por no tener la mano, tendría que llorar por eso el resto de mi vida, pues ese es el tiempo que estaré sin ella; y no quiero pasar toda la vida triste”, dijo.

Tahimí confesó que pensó en abandonar los estudios preuniversitarios porque no quería “ser el bicho raro de la escuela y me daba pena que me vieran así”. Pero sucedió todo lo contrario. “Yo vivo en San Luis, y desde allá vinieron mis compañeros de clase a verme aquí en el hospital; se me llenó la sala y cuando regresé a casa me dio mucha alegría la actitud de mis amigos y vecinos: casi no podía descansar, siempre tenía visitas”, contó.

“Fui a la escuela y me trataron súper bien, no me fijé si me miraban o no, estaba contenta de estar allí”.

Cuando termine su ingreso en servicio de Oncología del hospital, donde recibe periódicamente las sesiones de quimioterapia, Tahimí planea terminar su 12vo grado y prepararse para las pruebas de ingreso a la Universidad. “Ahora no pude hacerlo porque he estado enferma; pero el año que viene me voy a presentar, quiero estudiar la carrera de Psicología.”

“Creo que soy buena para eso: yo me he dado mucha fuerza a mí misma; me he mantenido tranquila y optimista porque sé que todo ha sido por mi bien. Y quiero ayudar a otras personas a enfrentar situaciones difíciles”, comentó.

Según recoge el reportaje, Tahími se incorpora de a poco a las labores del hogar, ya ayuda a su mamá en la cocina y cuida a su hermanita de cuatro meses. “Soy alegre y optimista; por muy difícil que parezca la vida, creo que lo mejor siempre está por venir”, subrayó.

De acuerdo con el Anuario Estadístico de Salud de 2017, publicado por el Ministerio de Salud Pública de Cuba, la tasa de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles es la más elevada dentro del país, con 731,4 defunciones por cada 100 000 habitantes.

Este escenario se manifiesta desde hace años como una tendencia en el cuadro de morbilidad y mortalidad del país, donde a la cabeza de las primeras diez causas de muerte se sitúan las enfermedades del corazón, con una tasa de 217,7 por 100 000 habitantes, seguida muy de cerca de la muerte por tumores malignos, cuya tasa es de 216,3.

Ambas causas explican el 49,1 % del total de las defunciones del año 2016.

La tasa de mortalidad más elevada entre los pacientes con cáncer en Cuba corresponde a tumores malignos en los órganos de las vías respiratorias, siguiendo para los hombres el tumor de próstata y para las mujeres el de mama.