Construirán un segundo nivel sobre el extremo este de la Dolphin Expressway

A comienzos de 2019 debe comenzar a ejecutarse en Miami un proyecto que busca ampliar la capacidad de tráfico en torno al intercambio de vías de Midtown, mediante la construcción de un viaducto superior, nuevas sendas y un puente con arcos.

La edificación de un segundo nivel sobre el extremo este de la Dolphin Expressway (SR836) debe acelerar el flujo del tráfico en esa zona de la autopista. Se estima que el costo alcance los 186 millones de dólares y demore cuatro años en ser ejecutado.

Según reveló Diario Las Américas el segundo nivel estará ubicado entre la avenida 17 y el intercambio de vías de Midtown, donde está previsto que el Departamento de Transporte de Florida realice un plan de modernización para enlazar las vías 836, I-95 y I-395 hacia el MacArthur Causeway.

Es allí, en la conexión que está encima de Biscayne Boulevard, donde se construirá un puente con arcos.

En este momento, los autos que circulan por esa parte de la 836 se topan con los que vienen del oeste, del Civic Center, la I-95, La Playa y el downtown de Miami, y el tráfico se complejiza.

Juan Toledo, director de ingeniería de la autoridad de autopistas de Miami-Dade (MDX), explicó que se redistribuirá el tráfico que va hacia la I-95, sur o norte, o el que se dirige a La Playa.

“Así se elimina el congestionamiento entre la avenida 17 y la I-95. Vamos a tener la posibilidad de continuar por la autopista existente o subir al segundo nivel”, añadió.

MDX asegura que tomará todas las medidas necesarias para garantizar el tráfico durante el tiempo de las obras, que deben concluir en 2023.

Reveló Toledo que se ocupará el hombrillo de la autopista para “desplazar” sus tres sendas lo más lejos que se pueda del centro del expressway, mediante la disminución de su ancho “para no afectar el tráfico durante la instalación de los pilotes que soportarán el nuevo nivel y la posterior instalación del viaducto prefabricado”.

En síntesis, las seis sendas existentes se mantendrán abiertas al tránsito.

Las obras correrán a cargo de la empresa conjunta de Western-de Moya, una constructora que forma parte de The Walsh Group, con sede en Atlanta, y la compañía miamense De Moya, con experiencia en la edificación de puentes y carreteras en el estado.

También participan las firmas HDR Inc., RS&H Inc., Corven Engineering Inc. y Metric Engineering Inc.

CON LA VISTA PUESTA EN WEST KENDALL

Para solucionar el problema del flujo de tráfico en West Kendall, MDX es partidario de erigir una nueva autopista que conecte al Dolphín Expressway con West Kendall y llegue hasta la calle 136 del SW.

El Kendall Parkway incluiría seis sendas y dos adicionales para autobús exprés, con una vía adicional para ciclistas y transeúntes.

El problema es que la ruta de esta carretera atravesaría una franja de tierra protegida, que se encuentra fuera del área donde se pueden hacer obras de construcción, de acuerdo al Master Plan de Miami-Dade.

Por ello, la Comisión del Condado someterá una enmienda a dicho Plan –que debe aprobar el estado–, para construir un corredor de transporte fuera de la línea urbana.

Ello significa que la “línea urbana” no sería “movida”, porque la enmienda otorgaría el permiso estatal para “colocar un elemento de transportación” en la zona protegida.

Por último, para preservar el entorno del área, MDX compraría 1.000 acres de terreno protegido y los donaría al Estado o al Condado, con la prohibición de construir en el lugar.