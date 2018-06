Shakira dice que en Londres la hicieron sentir como en casa

Shakira está en su mejor momento con su gira El Dorado. Luego de un tiempo de ausencia en los escenarios mundiales, la colombiana está de vuelta y por todo lo alto. Su más reciente parada ha sido el estadio O2 de Londres, Inglaterra, donde la cantante se sintió como en casa.

La intérprete de Me enamoré compartió un video en su cuenta de Instagram y dijo que "no cabía una aguja en el O2 de Londres esta noche, gracias por cantar todas y cada una de mis canciones conmigo. Me hicieron sentir en casa!".

En pleno concierto, Shakira bajó del escenario y caminó junto a sus guardaespaldas entre la gente, saludando y abrazando a sus fans que gritaban enloquecidos.

La cantante está viajando con sus hijos Milan y Sasha, combinando sus dos pasiones: sus hijos y los escenarios. Los pequeños vieron actuar a su mamá por primera vez este sábado.