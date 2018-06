Ariel Pestano se recupera de una leptospirosis: "Todavía no me tocaba"

Considerado por muchos el receptor más integral de las Series Nacionales, Ariel Pestano se recupera de una leptospirosis en la Sala de Cuidados Intensivos del Hospital Provincial de Santa Clara.

El mítico ‘13’ del equipo naranja y el team Cuba comenzó a sentir los síntomas de la enfermedad el sábado pasado, y “de ahora para ahorita, entre las siete y las nueve de la noche, ya tenía más de 40 de fiebre”.

Refiere Pestano que la causa del percance debe haber derivado de unas piezas de carro que manipuló en su garaje “mientras hacía una reparación. Parece que una rata había orinado por allí”.

Según el testimonio de una fuente confiable, la enfermedad atacó pulmones, riñones e hígado, e inclusive se llegó a pensar en la posibilidad de hemodializarlo.

“Por fortuna ya estoy mejorando”, asevera el campeón olímpico y subtitular del Clásico Mundial. “Hasta me quitaron la sonda. Ahora tengo que ir recuperando los niveles perdidos. Te digo que casi me voy del parque. Lo único que hace falta para pasar por esto es estar vivo. Me la vi muy fea, pero sencillamente todavía no me tocaba”.