Mijail Mulkay hace público todo lo que siente por su pareja Olga Thomas

El actor cubano Mijail Mulkay solamente tiene palabras de amor para su esposa, la cantante cubanoamericana Olga Thomas.

Muestra de ello es la preciosa dedicatoria que ha enviado el artista a Olga en la que plasma sus sentimientos hacia ella y lo afortunado que se siente por poder compartir la vida juntos:

“Esta bella mujer es mi vida, mi razón de ser, mi luz, mi compañera-amiga-amante mi todo... y yo ya no sé si soy algo o simplemente soy parte de ella porque hace mucho perdí la noción exacta de saber donde termino yo, para que empiece ella, o quizás no sé y desde hace mucho ya dejamos de ser uno y el otro para convertirnos solo en eso que somos... uno... par dos o dos para uno, como los viejos mosqueteros del amor, sinceramente me da igual lo que seamos si estamos juntos y la vida sigue siendo esto, estar contigo y tenerte aquí conmigo... si esa es la condición pues estoy dispuesto a vivir dos o tres vidas más contigo, aunque me toque padecer todo lo que he sufrido otra vez, que más da, si al final te tengo a ti, total nadie dijo que amar era fácil, solo sabíamos que valía la pena”.

Desde hace varios años, la cantante y el actor forman unas de las parejas cubanas de artistas afincadas en Florida que más ternura y amor derrochan. La joven se ha convertido en el mayor apoyo de Mulkay y así lo evidencian las redes sociales de ambos.

Olga, por su parte, es una de las voces cubanas más populares dentro de los escenarios y platós de televisión de la ciudad de Miami y es muy común verla interpretando tanto baladas como otros estilos musicales con una soltura y un talento vocal excepcional.

Ahora soy yo, su último sencillo, se ha convertido en uno de sus temas preferidos de su público, una salsa llena de ritmos caribeños que te invita a bailar y a sacar el lado más latino.