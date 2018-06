Estos son los famosos que se pasean por Rusia en tiempos de Mundial

No son pocos los que se han comprado su boleto a Rusia para disfrutar de la Copa del Mundo. Y los famosos no escapan a esta fiebre de Mundial, un evento que se realiza cada cuatro años y que seguramente no querrán perderse.

Una de las que no se perdió el evento futblístico fue la cantante Paulina Rubio, quien festejó por todo lo alto la victoria de México frente a Alemania.

"La chica dorada", además, recibió muchas críticas en redes sociales luego del concierto que ofreció en Rusia, ocasión que muchos aprovecharon para criticar el estado de sus piernas.

No ad for you

Otra de las que estuvo desde las gardas de los estadios del Mundial fue Dalma Maradona, la hija mayor del astro futbolístico, quien tras la derrota de Argentina frente a Croacia twiteó el siguiente mensaje: "No sé si te extraño más adentro de la cancha o afuera".

El cantante colombiano Maluma fue otro de los que no se perdió el gran evento celebrado en Rusia.

"Que gran experiencia hoy apoyando a "La Azul Celeste", escribió en la red social Instagram.

La popular periodista y presentadora de "Al rojo vivo", Maria Celeste, no dudó en llegarse al evento deportivo más grande que tiene lugar en estos momentos. La periodista posteó una foto con Paulina Rubio, quien estuvo de cumpleaños por estos días.

Pero para Maria Celeste no todo ha sido fútbol. Luego se le vio paseando por la bella Moscú.

El famoso actor y humorista mexicano, Eugenio Derbez, también se llegó al Mundial de fútbol y ha mostrado su apoyo a la selección mexicana. El actor no ha dejado de postear durante estos días todas sus ocurrencias.