Jorge Perugorría: "Yo también me enamoré de ella"

“Humberto (Solás) me la presentó como se presenta una novia de la juventud. Él llevaba años sin venir acá. Me dijo, ‘Mira Gibara, es linda, es mágica’. Y yo también me enamoré de ella".

Así ha confesado el actor Jorge Perugorría su amor por Gibara, la localidad holguinera que celebra estos días (del 1 al 7 de julio) su famoso Festival de Cine. Le gustan las curvas de su carretera, su gastronomía, su entorno natural y su olor a mar, según recoge el diario local Ahora.

La primera vez que Perugorría llegó a la ciudad lo hizo junto al director Humbero Solás, durante el rodaje de la película Miel para Oshún (2001). El realizador ya había filmado en esta ciudad su mítica Lucía que, por cierto, se proyectará durante el festival junto a Memorias del Subdesarrollo, de Titón.

No ad for you

“Gibara es mágica. La gente dice que es un pueblo de película. Para mí es parte del mundo de García Márquez, de Macondo, ese Caribe profundo que nos representa a todos. Caminas por una calle y todo el mundo tiene una historia que contar. Eso es el realismo mágico, lo real maravilloso y el neorrealismo italiano que le encantaba a Humberto", insiste.

Perugorría fue testigo del nacimiento del Festival de Cine Pobre. A él se le ocurrió crear un evento en Gibara que incentivara a los creadores a hacer cine de bajo costo. De hecho, asumió la presidencia del encuentro hace tres años, cuando el festival "se estaba apagando" tras la muerte de Solás.

“Cuando dejó de estar entre nosotros, sus sobrinos Sergio y Aldo Benvenuto continuaron la obra. Luego vino Lester Hamlet, otro director, y después la Dirección Provincial de Cine en Holguín intentó darle continuidad al Festival. No obstante, empezó a apagarse", comenta Perugorría.

Fue entonces cuando decidió dar el paso. "No fue difícil al final, porque aunque se estaba apagando, la llama ya estaba encendida. Solo tuvimos que echarle un poquito de aire, para volver a prenderla. Hoy, esa luz que Humberto encendió, sigue aquí. Su poder de convocatoria sigue vivo".

Con el tiempo, el Festival Internacional de Cine de Gibara se ha convertido en uno de los más prestigiosos del país y del Caribe, que se mantiene fiel al concepto de cine pobre en cuanto a presupuesto no a ideas.

Este año el festival está dedicado a la niñez y a la adolescencia y cuenta con el apoyo de Unicef. Compiten 44 películas y, como de costumbre, cuenta con el apoyo del actor puertorriqueño Benicio del Toro, que presentará su película Miedo y asco en Las Vegas (1998), que protagonizó junto a Johnny Deep.

El actor mexicano Demián Bichir participa en el jurado y presentará Una historia de cinco, una canción de amor, su ópera prima como director.

A las muestras de cine se suman los conciertos de Nube Roja, Raúl Torres, Kelvis Ochoa , Zeus y Haydeé Milanés. Habrá además descargas de jazz y música electrónica.

“Esa heterogeneidad de propuestas me hacen creer que el festival se está convirtiendo en una especie de resumen del arte contemporáneo cubano más importante que se traslada al oriente de Cuba”, concluye Perugorría.