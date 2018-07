No cambia nada: Guyana sigue sin pedir visas a cubanos para tramitar los viajes a EE.UU.

Nada ha cambiado en Guyana. Así lo han confirmado a Martí Noticias fuentes de la embajada de Estados Unidos en Georgetown, la capital del país sudamericano, de los pocos que no piden visado a los cubanos.

La aclaración viene al hilo del temor, extendido en la Isla, de que hubieran cambiado los requisitos exigidos el 1 de junio pasado para viajar a Guyana desde Cuba. “Entendemos que los cubanos que viajan para procesar sus visas de inmigrante pueden generalmente ingresar en Guyana sin requerir una visa de este país”, aclararon a Martí Noticias.

Eso significa que las cosas se mantienen como estaban: Guyana no pide visa, pero los cubanos no deben viajar a Georgetown si no tienen confirmada, a través del e-mail, su cita para la entrevista en la embajada de Estados Unidos.

Además, deberán llevar consigo toda la documentación requerida y prever una estancia de una media entre 10 días y dos semanas en el país. El certificado médico que necesitan para el visado se lo dan en un hospital cercano a la embajada de Estados Unidos en 24 horas.

En cualquier caso, el viaje a Guyana es más caro que cuando el trámite de visados se hacía en Bogotá, pero entonces existía el inconveniente de que Colombia sí exige visa a los cubanos.

En la sede diplomática de Guyana se están procesando también las visas para las visitas de 5 años (B-1 y B-2), que se están dando desde 2013, aunque éstas se pueden tramitar en cualquier embajada o consulado estadounidense que no sea el de La Habana.

Los cubanos a los que se les vence este año esa visa que permite entradas múltiples a Estados Unidos durante 5 años pueden tramitar su renovación en Guyana o en cualquier otra sede diplomática estadounidense.

A raíz de los supuestos ataques acústicos que habrían provocado sordera, problemas cognitivos, dolores de cabeza y daños cerebrales en 26 funcionarios estadounidenses destinados en La Habana entre 2016 y 2017, el Departamento de Estado de EE.UU. decidió recortar su personal en Cuba por considerar que el Gobierno de la Isla es incapaz de garantizar la seguridad de sus funcionarios.

Desde entonces dejaron de tramitarse visas en la antigua oficina de Intereses del Malecón habanero y los cubanos tienen que viajar ahora a Guyana para acudir a la entrevista y conseguir un visado para visitar o emigrar a los Estados Unidos.