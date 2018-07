Las trenzas azules de Camila Cabello que han sorprendido a sus fans

La cantante cubana Camila Cabello tiene acostumbrados a sus más de 22 millones de fans a sus looks sensuales, elegantes o atrevidos. Esta vez, la intérprete de Havana ha sorprendido con un par de trenzas azules que han encantado a sus seguidores. ¡Y que le quedan de maravilla!

Los fans no han tardado en llenarla de elogios, no solo por su cabello azul trenzado sino por sus éxitos y su sencillez.

La cantante está recorriendo Estados Unidos con su gira Never Be The Same, derrochando éxito en cada ciudad en la que se ha presentado y enamorando aún más a sus millones de seguidores.

Camila ofreció este viernes un concierto en Central Park como parte de una serie de presentaciones por el verano de “Good Morning America” e intérpretó temas como Never Be The Same, Into It, In The Dark y Havana.

Uno de momentos más emotivos de su presentación fue cuando se sentó en un piano blanco, que estaba encima de una plataforma decorada con rosas rojas y cantó su canción Consequences, momento que se volvió viral en las redes sociales.