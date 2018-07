Pelotero cubano abandonó la delegación en Barranquilla por "problemas familiares graves"

El pelotero granmense Guillermo Avilés no pudo quedarse hasta el final en Brarranquilla. El director del equipo Cuba, Carlos Martí, explicó a Cubadebate que lo autorizaron porque tenía “problemas familiares graves”.

“Avilés tuvo problemas familiares graves, problemas con su esposa, y nos pidió regresar porque su estado anímico y disposición no era la mejor para jugar Y aceptamos. Se habló con la jefatura de la delegación y por eso regresó a La Habana”, dijo Martí aunque no dio detalles sobre lo que había pasado.

El joven era uno de los jugadores claves del equipo pero en el juego contra Venezuela lo mandaron al banquillo porque terminó con seis ponches.

Cuba perdió con Puerto Rico 8-1 y ahora se enfrentará a Colombia.

“Desde la derrota contra Puerto Rico y al ver que ellos se fueron delante en la tabla de posición, quedamos claro que la única opción que era luchar por la medalla de plata, que nos da la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Ese es el objetivo ahora", dijo Martí.

Sobre la derrota que les quitó la posibilidad de ganar la medalla de oro, el directivo aclaró: "No se bateó. No hicimos carreras. En el partido contra Venezuela tuvimos dos o tres situaciones y no pudimos anotar las que hacían falta. Faltó el batazo oportuno en jugadores claves".

“Contra Puerto Rico perdimos con un roletazo a tercera y un fly al center field. Cosas del béisbol. Pero no estamos achacando nada de eso para justificar el revés. Luego vinieron las ochos carreras de los boricuas, pero si se hubiera consumado el tercer out con el roletazo a tercera, y Roel Santos, siendo un gran fildeador, no hubiera estado desacertado en esa jugada, sería otro juego. Ahí se perdió el campeonato, en ese juego”, agregó.