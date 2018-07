Luis Fonsi recibe un importante premio por su labor humanitaria

Luis Fonsi continúa cosechando éxitos dentro de su carrera profesional. Sin embargo, el famoso artista puertorriqueño no solo ha logrado que su voz sea una de las más escuchadas a nivel mundial después del efecto que tuvo su sencillo Despacito, sino que ahora ahora obtuvo un reconocimiento por su gran labor filantrópica.

Fonsi viajó hasta la ciudad española de Marbella donde fue premiado con el “Global Gift Philanthropist Award” de la mano de la Fundación Global Gift, una organización sin ánimos de lucro que tiene como objetivo crear un impacto positivo en la vida de los niños, las mujeres y las familias más necesitadas.

El artista posó con traje y pajarita ante las cámaras de los fotógrafos presentes en el evento, regalando un elegante posado que ha quedado inmortalizado para la historia.

"Im honored to have received the “Global Gift Philanthropist Award”. La gala de @globalgiftfoundation fue todo un éxito. Todo por los niños", escribió Fonsi junto a la imagen.

Su esposa, la modelo española Águeda López, fue otra de las figuras presentes durante la noche, quien deslumbró con un elegante vestido negro que acompañó con un tocado de flores rojas al más puro estilo andaluz, su región natal.

Orgullosa de volver a estar en su tierra y de la condecoración que recibió su esposo, la joven regaló unas bellas palabras de agradecimientos a través de su cuenta de Instagram:

"De aquí soy, aquí me siento en casa, mis padres viven aquí y de aquí es la música que más me gusta (y la comida también). Andalucía es luz y su gente siempre me saca una sonrisa. La vida me lleva por otros lados pero mi corazón siempre se queda aquí. Gracias".

Esta no es la primera vez que Luis Fonsi muestra su lado más solidario con los desfavorecidos.

Hace apenas dos semanas, el intérprete de Calypso viajó a Vietnam junto a la misma Fundación Global Giftt y llevó artículos de primera necesidad al orfanato de la ciudad de Da Nang.

Durante su estancia en el país asiático Fonsi compartió espacio con los pequeños del lugar y disfrutó de un agradable rato en el que no faltaron las risas y sobre todo, las constantes y sinceras muestras de cariño.