¡Cubanísima! Camila Cabello sorprende envuelta en una bandera

Camila Cabello actúo ayer en el festival Lollapalooza en Chicago, donde después de cantar algunos de sus éxitos más sonados se mostró muy orgullosa de sus orígenes.

La cantante cubana compartió a través de las historias de Instagram una imagen en la que se envuelve con la bandera de Cuba:

Captura de pantalla Instagram / Camila Cabello

La bandera parece que es un regalo de sus fans ya que tiene textos escritos sobre ella, un regalo que parece que la intérprete de Never Be The Same agradeció de corazón y no dudó en fotografiarse con él.

La artista cantó su hit mundial Havana, entre otros temas, sobre el escenario del Gran Park de Chicago, momento que aprovecharon algunos incondicionales para mostrarle el emblena de su país natal. Así lo mostró la joven de 21 años en sus historias de la red social:

Captura de pantalla Instagram / Camila Cabello

La exintegrante de la girl band Fifth Harmony se siente muy orgullosa de sus raíces, y además de su dedicarle un tema a sus orígenes, lo ha demostrado en más de una ocasión luciendo la bandera:

Camila Cabello pasó los primeros años de su infancia en la Isla, junto a su familia materna antes de trasladarse primero a México y luego a Estados Unidos, donde emprendió su carrera en el mundo de la música hasta la estrella del pop que es hoy en día.

Mientras que la joven sigue demostrando su humildad y cariño a sus fans con bellos gestos, no para de lanzar hits. Ayer la artista estrenó un nuevo tema titulado Beatiful, junto al estadounidense Bazzi, su telonero durante el Never Be The Same Tour. ¿No la has escuchado todavía?