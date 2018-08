Cuba, vista por un cosmonauta ruso desde el espacio

El cosmonauta ruso Oleg Artemyev ha colgado en su cuenta de Instagram unas preciosas imágenes de la isla de Cuba vista desde el espacio. Aunque la nubosidad no permite apreciar el archipiélago al completo, sí se divisa toda la zona oriental y parte de la región central del país.

Desde el cielo, Cuba es tan verde como desde la tierra. La belleza de las imágenes captadas la resumió un seguidor del piloto que escribió en Instagram: "Sencillamente espléndido".

En cuestiones de segundos, desde el cielo, el cosmonauta y el espectador atraviesan 480 kilómetros. "You and I have just passed about 480 km!"

Oleg Artemyev es piloto-cosmonauta de prueba de la Corporación Estatal de Actividades Espaciales Roscosmos, Rusia. En su cuenta de Instagram suele colgar imágenes de lugares conocidos de todo el plantea, como éstas que subió recientemente de las cataratas de Iguazú.