Alex Rodríguez recuerda su último juego con emotivo video

El ex grandes ligas Alex Rodríguez ha querido celebrar el aniversario de su último juego con un emotivo video en su cuenta de Instagram. En el clip aparecen sus hijas Natasha y Ella, que atraviesan el terreno corriendo para abrazar a su papá al final del partido.

"No puedo creer que hayan pasado dos años desde mi último juego. Por supuesto, cuando veo cuánto han crecido Natasha & Ella en los últimos 24 meses, es más fácil creer que ha pasado tanto tiempo", escribió ARod junto al video.

El exbeisbolista de 43 años, quien aseguró que sus hijas son "el mayor regalo de su vida", también quiso agradecer a su antiguo equipo, The New York Yankees y a sus fans: "Estoy inmensamente agradecido por tener el privilegio de jugar para los @yankees. Ha pasado un tiempo desde que usaba el legendario uniforme de rayas. Hoy me siento muy agradecido a todos ustedes, los fans, por su apoyo. Por siempre empujarme. Y en el aniversario de mi último juego, estoy eternamente agradecido y conmovido por su amor.

No ad for you

ARod, cuyo nombre es Alexander Emmanuel Rodríguez Navarro, ganó dos guantes de oro y nueve bates de plata durante su tiempo en las Grandes Ligas de Béisbol. El ex número 13 de los Yankees, de origen dominicano, es considerado uno de los mejores jugadores de béisbol de todos los tiempos

Asimismo, es el jugador más joven en conectar 500 homeruns, rompiendo el récord establecido por Jimmie Foxx en 1939, y el más joven en llegar a los 600. Terminó su carrera con 696 jonrones siendo el cuarto jonronero de todos los tiempos, detrás de Barry Bonds, Hank Aaron y de Babe Ruth.

Actualmente, ARod mantiene una relación amorosa con la cantante Jennifer Lopez y, desde que oficializaron su pareja, se les ha visto muy enamorados y compenetrados.