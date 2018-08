Camila Cabello arrasa en los "Teen Choice Awards"

La cantante cubana Camila Cabello se alzó con tres premios en los Teen Choice Awards, convirtiéndose en la gran ganadora de la noche.

Instagram / Camila Cabello

La intérprete de Never Be The Same se coronó como "Mejor Artista Femenina de Verano", "Mejor Artista Femenina" y "Mejor Canción de Artista Femenina" por Havana. La cantante competía con favoritas como Cardi B, Ariana Grande, Dua Lipa, Demi Lovato y Taylor Swift, por lo que está muy feliz de haber sido escogida por los 'teens' (adolescentes).

"¡GANAMOS TRES PREMIOS DE LA ELECCIÓN DE ADOLESCENTES LA NOCHE PASADA Y TODO DEBIDO A USTEDES !!!!!! Eso es tan asombroso, muchas gracias muchachos por votar, ¡los quiero mucho!", escribió Camila en sus redes sociales, junto a un divertido video con sus perros Thunder y Leo.

No ad for you

Los Teen Choice Awards son escogidos por los jóvenes de entre 13 y 17 años, quienes votan a sus referentes en las esferas de música, cine, deporte y televisión. También se incluyen otras categorías como "Mejor beso" o "Actores con más química. El premio no es una estatuilla, sino una tabla de surf.

Otros premios fueron para la rapera Cardi B, en la categoría de "Artista Hip Hop"; Ed Sheeran como "Mejor Artista Masculino"; Shawn Mendez como "Mejor Canción Pop", por In My Blood; Selena Gomez con "Mejor Canción de Verano" por Back To You y Liam Payne y J Balvin como "Mejor Canción Latina", por Familiar.