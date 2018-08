Anuel AA responde con furia a las declaraciones de J Bavin: "Yo soy más hijueputa que todos ustedes"

El reguetonero puertorriqueño Anuel AA se sintió aludido con las críticas que hizo el colombiano J Balvin a las canciones del género que ponderan la cultura del narcotráfico y la violencia, y decidió responderle.

Cuando Balvin compartió su post, muchos artistas a nivel mundial decidieron mostrarle su apoyo, entre ellos Alejandro Sanz, Juanes, Ricky Martin, Wisin, Luis Fonsi, Yandel, Tito el Bambino, Bad Bunny, entre otros.

Anuel también participó en los comentarios con un "Amén!", pero los seguidores de J Balvin no perdieron el tiempo y decidieron enfrentarlo y hasta decirle "descarado".

J Balvin respondió al comentario de Anuel y le dijo: "Tú pasaste por esta realidad por eso te respeto, pero toca ya silenciar tanta bulla últimamente que no trae nada bueno, y simplemente convertir el dolor del pasado en progreso, tu cambio va ser cambios en la juventud que te sigue dale a la luz y con música cabrona".

Anuel, que tiene letras como “Yo soy intocable como Pablo (Escobar) en Medellín" o "La droga toda para los tecos y tú te vas a morir como checo 200 mil en el cuello", respondió al intérprete de Machika con un video en su cuenta de Instagram en el que canta el tema Bandolero, de Don Omar.

Junto al video, el puertorriqueño escribió: “Ni la fama ni el dinero me cambiaron. Yo sigo estando arriba en los Billboard y sigo haciendo dinero, ayudando a mi familia y a mis seres queridos. En mi vida yo nunca tuve un carajo y ahora que tengo todo, lo que hago es ayudar a los que necesitan ayuda…. No me importa lo que digan de mí, todo el que me conoce sabe el corazón que tengo, pero estoy bendecido".

El reguetonero, que recientemente salió de la prisión y está relanzando su carrera musical, aseguró que "hagas lo que hagas siempre van a hablar" y que "YO SOY MAS HIJUEPUTA Q TO’ USTEDES PERO MI CORAZÓN ES MÁS PURO Q EL DE TO’ USTEDES".

Pese a que buscó frenar las críticas de J Balvin, Anuel terminó generando más mensajes en su contra a raíz de su agresividad y los errores de ortografía en su post. Algunos de sus seguidores no dudaron en recomendarle que haga cursos de ortografía.