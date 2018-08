Aroldis Chapman: "Hay que levantar la cabeza y seguir adelante"

El pelotero cubano radicado en Estados Unidos, Aroldis Chapman, ha compartido una reflexión a través de su cuenta personal de Instagram, para todos aquello que piensan que él "la ha tenido fácil" y en la cual asegura que lo más importante en la vida es "levantar la cabeza y seguir adelante".

El pitcher compartió sus inspiradoras palabras con su más de medio millón de seguidores, para los cuales lanzó un mensaje de aliento y de experiencia de vida.

"APRENDÍ que un tropezón no es caída.. que todo en la vida vuelve.. que no hay mal que por bien no venga.. que con voluntad y esfuerzo todo resulta más fácil...", escribio el grandes ligas en sus redes.

Chapman, que ha demostrado ser un hombre de familia, y ha logrado crear la suya propia a pesar de sufrir reveses que ya ha dejado atrás, aseguró en su mensaje que "lo más valioso del mundo es la familia y los amigos de verdad".

El lanzador de los New York Yankees concluyó diciendo "que no se llora a quien no te valora.. que por más tropezón, caída u obstáculo, o barrera que se interponga en el camino, el objetivo es levantar la cabeza y SEGUIR ADELANTE!".