Yerry Mina: “Messi, Suárez e Iniesta me quitaban 50 euros todos los días”

El futbolista colombiano Yerry Mina, quien juega como central en el Barça, contó a la revista Bocas graciosas anécdotas vividas con Messi, Suárez e Iniesta.

“Cuando llegué, para generar buen ambiente, empecé a apostar con ellos quién pateaba mejor los tiros libres en el entrenamiento. Yo era por verlos. Cuando me di cuenta, todos los días me estaban quitando 50 euros. Y yo: ‘¡Cómo, les estoy dando para el mercado a estos tíos!’ Pero la verdad es que esos monstruos la ponen donde quieren. Son estupendas personas y unos magos”, recordó entre risas.

A pesar de las buenas relaciones con sus compañeros, Mina no se sintió bien tras su llegada al club azulgrana, debido a que apenas lo llamaban al terreno.

No ad for you

“Pensaba muchas cosas. Muchas cosas malas. Pensé que estaba acabado. Tan mal me veía que Paulinho y Coutinho me alentaban todo el tiempo y me decían: ‘Tranquilo, que todo va a estar bien’. Yo entiendo que hay jugadores espectaculares, pero bueno, yo también quería tener un minuto. Pero no se dio. Y los pocos minutos que tuve, mal...”, narró.

“Sentí por momentos que todo se me venía abajo, sentí que nada me salía, ni dar un pase en el entrenamiento”, concluyó.