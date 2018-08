Cámara de seguridad capta a Drake y al ex de Kourtney Kardashian en una pelea en un club

El rapero canadiense Drake está otra vez en el ojo del huracán. Y es que el intérprete de In My Feeling fue captado por unas cámaras de seguridad de la entrada trasera del famoso club nocturno Deliah, presenciando muy entretenido el momento en el que el modelo Younes Bendjima, ex de Kourtney Kardashian, golpea violentamente a un empleado.

En un video publicado por TMZ se ve a un grupo de hombres esperando a la víctima a la salida del lugar y, en cuanto Younes lo ve, lo jala del pelo y se le va a los golpes. En la grabación, Drake y el jugador de fútbol americano Odell Beckham Jr. se mantienen al margen, mientras otros de los acompañantes, quienes se cree son parte del equipo de seguridad del rapero y del deportista, también interfieren en la pelea.

Según contó el portal de entretenimiento, Younes, Drake y Odell se encontraban en el club, el mismo en el que se celebró la fiesta de cumpleaños de Kylie Jenner hace unos días, cuando supuestamente el trabajador del lugar los insultó.

No ad for you

Las autoridades revelaron que el hombre presentó una demanda, pero más tarde se arrepintió y dejó de cooperar en la investigación, por lo que el caso fue cerrado.

Muchas personas criticaron también a Drake por ser parte del escándalo y por estar envuelto con frecuencia en temas de violencia. Asimismo, muchos se alarmaron de que Younes estuviera conviviendo con Kourtney y sus hijos hasta hace un par de meses.