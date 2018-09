Dos mujeres golpean a un vendedor de frutas de 80 años en Miami para robarle

Miladys Guerrero, de 32 años, y Jessica Mir, de 33 años, agredieron a un vendedor de frutas y viandas en el barrio de la Pequeña Habana, en Miami, para intentar robarle.

De acuerdo al reporte, Aurelio Alonso, de 80 años, recibió una fuerte golpiza por parte de ambas mujeres el pasado jueves en el área de la 14 avenida y la 5 calle del suroeste de Miami.

El hombre lleva más de 14 años con un puesto de viandas en la Pequeña Habana y según dijo a la cadena NBC, conocía a Miladys y a Jessica porque le habían comprado en otras ocasiones.

“Ellas vinieron primero y me pidieron una soda, yo les di la soda, luego llegó la otra y me vinieron arriba las dos y me dieron golpes, yo tenía una agarrada y no podía soltar, me querían coger el dinero y me dieron golpes por todas partes”, explicó.

Un testigo de la escena tomó imágenes segundos antes de llamar a la policía y aunque las mujeres se dieron a la fuga fueron localizadas gracias a las fotografías.

Ambas comparecieron esta semana ante un juez acusadas de intento de robo, intimidación y agresión a una persona mayor de 65 años.