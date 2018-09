El prospecto cubano Malcom Núñez es considerado entre los mejores de su edad en todo el béisbol

El prometedor prospecto cubano, Malcom Núñez, está siendo visualizado por los que no lo conocían luego de su rendimiento en la Liga Dominicana de Verano, nivel Rookie. Núñez que pertenece a los St. Louis Cardinals con los que firmó por 300 mil dólares de bono, ha levantado las miradas y es considerado uno de los mejores talentos del béisbol a su edad.

"El Animal" como es conocido Núñez bateó para .415 con 13 jonrones y 59 impulsadas, alcanzando la Triple Corona en la Liga de Verano Dominicana, además, pegó 16 dobles y dos triples.

La publicación de Beyond The Score considera a Núñez entre los mas avanzados de su clase, comparándolo con bateadores como Mike Trout o Vladimir Guerrero Jr. quienes no tuvieron el mismo desempeño en el nivel Rookie.

Núñez es un excelso bateador, discierne a la maravilla cualquier lanzamiento, entiende la zona de strike, tiene disciplina en home y de sus puños brota un terrible contacto y poder.

El cubano emigró en 2016 tras ser una de las bujías del equipo que se proclamó campeón del Mundo 15-16 en Japón y cuyos integrantes, por no decir todos, salieron de la isla ese mismo año. Núñez debe inciar el 2018 en un nivel corto de Clase-A (tiene tres escalones) y si solidifica su producción en el béisbol de Estados Unidos, podría llegar a Grandes Ligas cumplidos los 20 años en 2021.