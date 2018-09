El divertido momento en el que Sebastián Yatra recibe por error un premio de Camila Cabello

El pasado junio se celebró la gala anual de los MTV Miaw en México, una evento que reconoce a las figuras más influyentes del entretenimiento latino y al que Camila Cabello no pudo asistir, pero sí estuvo presente gracias a las nuevas tecnologías.

La cantante cubana envió un vídeo para dar las gracias tras enterarse que había sido galardonada con el Premio Hit Global por su exitoso Havana.

Meses después de la divertida gala, ha llegado el momento de recibir las preciadas estatuillas y parece que la intérprete de Never Be The Same va a tardar un poco más en recibir la suya ya que ha habido un error en la entrega de los reconocimientos.

El cantante colombiano Sebastián Yatra estaba esperando su estatua rosa por haber ganado en la categoría Vídeo del Año por su clip No hay nadie más, pero la sorpresa se la llevó él cuando abrió el paquete y en la pequeña escultura no ponía su nombre sino el de la cantante cubana.

El divertido momento lo ha compartido el reguetonero en su perfil de Instagram. ¡Miren!

"Uau. No, este no es el mío", dice el intérprete de A partir de Hoy. Y cuando le preguntan a quién corresponde el premio, responde que es de Camila Cabello para después posar con la estatua y agradecer como si fuese la misma cubana el premio.

"Camila Cabello aquí tengo tu premio MTV Miaw", ha escrito el intérprete de Por Perro junto al desternillante clip que acumula 350 mil reproducciones en 12 horas que lleva publicado.

Junto a él, se pueden leer cientos comentarios de sus fans que expresan lo mucho que se han divertido con la situación, mientras que otros aprovechan la circunstancia para clamar por una colaboración entre los dos artistas.

La cubana todavía no ha dicho nada al respecto, pero seguro que la situación le divierte igual que al colomiano.

¿Tendrá Camila Cabello el premio de Sebastian Yatra?