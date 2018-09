Así vive, trabaja y piensa Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo

Ante 1.400 personas que aistieron a un evento este jueves del Club Económico de Washington DC, Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, habló de liderazgo y ofreció lecciones de vida a los presentes, basándose en su historia personal.

"Si tomo tres decisiones buenas por día, es suficiente. ¡Warren Buffett dice que se queda conforme si toma tres decisiones buenas por año!", dijo el fundador de Amazon. "Si durmiera menos, podría tomar más decisiones. Pero no valdría la pena", agregó.

Bezos recordó los tiempos en que Amazon tenía 5 empleados: "A ustedes les cuesta acordarse, pero para mí es como si hubiera sido ayer cuando yo mismo llevaba los paquetes al correo, y esperaba alguna vez poder comprar una grúa horquilla", dijo. Ahora la empresa tiene 500.000 trabajadores.

No ad for you

"Si pueden tomar una decisión mediante análisis, deberían hacerlo. Pero en la vida, las decisiones más importantes siempre se toman con el instinto y la intuición", recomendó.

El empresario confesó que le resulta extraño que lo llamen "el hombre más rico del mundo". Preferiría, según él, otros nombramientos: "Entendería más si me llamaran 'el inventor Jeff Bezos', o 'el emprendedor Jeff Bezos', o 'el padre Jeff Bezos'. Esa clase de cosas son mucho más importantes para mí".

Bezos también hizo referencia a los vilipendiados comentarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la prensa.

"Es realmente peligroso demonizar a los medios", dijo. "Es peligroso decir que son el enemigo del pueblo".

"Lo que el presidente debería decir es 'Está bien así, me alegra que me escudriñen'. Eso nos daría seguridad y confianza", aseguró.

Sobre cómo lleva su vida diaria, el fundador de Amazon dijo que nunca organiza una reunión para antes de las 10 de la mañana.

"Me acuesto temprano y me levanto temprano. Me gusta perder el tiempo en la mañana. Me gusta leer el diario, me gusta tomar café, me gusta desayunar con mis hijos antes de que vayan a la escuela".

Las reuniones de trabajo las prefiere apartar para antes del almuerzo. "Si algo va a ser mentalmente demandante, es una reunión a las 10. Y a las 5 de la tarde ya digo 'No puedo pensar en eso hoy. Probemos mañana a las 10 de la mañana".

Dijo también ante los presentes que duerme ocho horas: "Es una prioridad, expresó. "Pienso mejor. Tengo más energía. Mi ánimo mejora. Como ejecutivo superior, a uno le pagan para tomar una pequeña cantidad de decisiones de alta calidad. El trabajo no consiste en tomar miles de decisiones cada día. ¿Valdría la pena si la calidad de esas decisiones fuera menor porque uno está cansado o malhumorado?".

El empresario relató un poco de la historia de Amazon, cuyo nombre significa "El río más grande de la Tierra, la selección más grande de la Tierra".

Al comienzo, Bezos envió un correo electrónico a 1.000 clientes, al azar, en el que les preguntó qué cosas les gustaría comprar en el sitio.

La mayoría contestó lo que necesitaba en el momento: limpiaparabrisas, un carrito para bebés, auriculares, desodorante.

"De esta manera", pensó, sobre el e-commerce, "podemos vender cualquier clase de cosas"

"Lo que principalmente nos hizo exitosos es habernos centrado obsesiva, compulsivamente en el cliente, en lugar de el competidor. Nos vamos a centrar obsesiva, compulsivamente, en los niños. Vamos a ser científicos cuando se pueda. Y vamos a poner el corazón y la intuición", dijo Bezos al anunciar la creación del nuevo Fondo Primer Día (Bezos Day One Fund) para ayudar a familias sin hogar y formar una nueva red de preescolares en lugares de bajos ingresos.