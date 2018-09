Camila Cabello emociona cantando con su padre en México

Camila Cabello sigue llevando su música por el mundo con su gira Never Be The Same, un tour muy importante para la joven artista ya que es su primer como solista.

En este viaje que está haciendo la cubana por todo el mundo está regalando grandes momentos a sus seguidores y el pasado lunes 24 decidió sorprender a su público con un concierto mágico en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México.

Pero el momento más especial de la noche se vivió al cerrar el espectáculo. El padre de la joven, Alejandro Cabello se subió al escenario junto a su hija para interpretar México en la piel, con un grupo de mariachis.

"Normalmente termino mi show con Havana, pero estamos en México y yo quiero que esta noche sea tan especial para ustedes como para mí", dijo la joven intérprete antes de invitar a una orquesta de mariachi al escenario y ver a su padre aparecer en la tarima con una bandera mexicana a la espalda.

El momento lo recogieron sus seguidores que no se esperaban la maravillosa actuación para rematar la noche mágica.

Durante la actuación que ofreció el lunes, la cubana estuvo acompaña también por Noel Scharjris y Jesse & Joy con quien cantó Corre.

A través de sus redes sociales, la intérprete de Beatiful relató la emoción que vivió antes de conquistar el Palacio de los Deportes.

"Lloré como tres veces antes de subir al escenario la noche anterior y estaba tan nerviosa que pensé que iba amorir. Toda mi familia mexicana estaba en el show ayer", escribió la cantante de 21 años junto a una recopilación de fotografías del concierto.