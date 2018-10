Olga Tañón pidió desde La Habana el fin del "bloqueo" a Cuba

La cantante puertorriqueña Olga Tañón recordó en las redes sociales el Concierto por la Paz en el que participó en La Habana el 20 de septiembre de 2009 y aprovechó para dejar un mensaje político que generó debate entre sus seguidores.

"Un día como hoy hace nueve años se realizó el concierto más importante en la vida de muchos. Paz sin fronteras!!! El cual muchos trataron de disuadirnos de esta cita histórica con La Paz. Algunos flaquearon, algunos no tuvieron el valor pero al final los que formamos parte, los que estuvimos presentes, logramos por unas horas y como ejemplo de fe por la eternidad, levantar un bloqueo y embargo económico que la historia ha demostrado ser uno ilógico y fracasado", aseguró en su perfil de Facebook.

"Tenemos fe que pronto veremos una solución pacífica a esta situación para el beneficio de millones de hermanos, hermanas, familias y amigos dentro y fuera de Cuba. Demos pasos a la integración y no separación de la humanidad!!Fe!!", agregó con una foto desde La Habana.

Sin embargo a algunos de sus fans no les sentó nada bien que la artista pidiera el fin del "bloqueo" y criticaron su mensaje.

"Como artista eres muy buena y como cantante también, es verdad que La Paz es lo mejor pero creo que estás un poco perdida en algunos aspectos de la situación de Cuba....la realidad es que con música no se ha liberado ninguna dictadura en el mundo que yo sepa", dijo un usuario.

También hubo quien recordó a la intérprete que "el bloqueo más grande de Cuba es interno, gracias a sus gobernantes".

"En Cuba hay embargo para que el pueblo viva en las condiciones actuales, pero no para hacer hoteles para turistas, para tiendas recaudadoras de divisas, para brindar atención médica a extranjeros y de ahí para allá un largo etcétera. No mi estimada, usted no sabe de lo que habla, claro no la culpo, usted va con dólares que puede gastar y comprar todo lo que desee, pero la historia fuera bien distinta si usted tuviera que vivir allí con el salario de un cubano", criticó otro seguidor.

En medio de estos comentarios, otros fans de Tañón elogiaron su trayectoria artística y recordaron aquella actuación que tuvo lugar en la Plaza de la Revolución.

La cantante regresó recientemente a la Isla para filmar un nuevo vídeo musical. De ahí se marchó a Nueva York, donde actuó el pasado 29 de septiembre.

Sus próximos espectáculos se celebrarán en el estado de la Florida, donde tiene programadas tres actuaciones desde el 5 hasta el 26 de octubre.