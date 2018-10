Paparazzi cubano invita a Díaz-Canel a que lo siga en Twitter

El joven cubano Alain Rodríguez, conocido en las redes como Paparazzi Cubano, le ha escrito un mensaje al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel , en su recién estrenada cuenta de Twitter.

Paparazzi, cuyo trabajo se se ha caracterizado por salir a las calles de La Habana para contar historias de la cotidianidad, cuestionó la objetividad del nuevo perfil del mandatario y lo invitó a seguirle en la citada red social.

"Repito buena idea de tener una cuenta en Twitter pero si no sigues a nadie en Cuba para que veas otra perspectiva de lo que te informan de lo qué pasa en las calles de Cuba entonces no le veo la objetividad a esta cuenta, Yo soy un Cubano de a pie te invito a que me sigas", escribió.

Díaz-Canel, es el primer presidente de la Isla que se abre una cuenta en Twitter. Durante el más reciente congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, el mandatario anunció que lo haría antes de diciembre de este año y cumplió su promesa.

La cuenta salió pública hoy y, con apenas tres publicaciones, ha logrado más de 9 mil seguidores. Los comentarios positivos de diplomáticos cubanos, instituciones del Estado y perfiles creados este mismo mes no se han hecho esperar. También lo han felicitado periodistas y funcionarios de la oficialidad, así como algunos dirigentes venezolanos.

Muchos también han sido los comentarios negativos que ha recibido Díaz-Canel de parte los cubanos de dentro y fuera de la Isla. No obstante a estos no ha respondido. ¿Decidirá seguir al Paparazzi?