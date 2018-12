Modric critica a Messi y Ronaldo por no asistir a la gala del Balón de Oro

MADRID, 15 dic (Reuters) - El mediocampista Luka Modric criticó a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi por su ausencia en la ceremonia en la que se le entregó el Balón de Oro, señalando que la decisión de ambos fue injusta con el resto de compañeros.

El capitán de la selección de Croacia, que rompió el duopolio de Messi y Ronaldo en el galardón en los últimos 10 años, dijo en una entrevista publicada el sábado que la ausencia del argentino y el portugués en la gala del 3 de diciembre no tenía sentido.

"No puedo hablar sobre los motivos por los que alguien no se presenta a una ceremonia de un premio, es elección suya. No tiene sentido, ¿verdad? Parece que estas votaciones y premios solo valen cuando ganan", dijo el jugador del Real Madrid en una entrevista con el diario croata Sportske Novosti.

No ad for you

"Es injusto con los demás jugadores y los que han votado, que los han nominado en los últimos 10 años, y también con el fútbol y los aficionados. Sin embargo, cada uno actúa de la manera que cree adecuada", agregó.

Ronaldo, delantero de la Juventus, fue segundo en la votación detrás de Modric, de quien fue compañero en el Madrid, mientras que Messi fue quinto.

Modric, que levantó la tercera Liga de Campeones consecutiva con el Madrid la temporada pasada y llevó a Croacia a una final de un Mundial por primera vez, dijo que Ronaldo y Messi seguían siendo los mejores jugadores del mundo, pero que eso no significaba que tuvieran que ser premiados todas las temporadas.

"En mi opinión, es muy sencillo: Ronaldo y Messi son fenómenos que han dominado los últimos 10 años más o menos. Han jugado una liga aparte", dijo Modric. "Pero aquí estamos hablando de los logros de una temporada y supongo que significa algo que los votos de los seleccionadores, técnicos, leyendas del fútbol, periodistas y compañeros hayan producido los mismos resultados".

El croata zanjó la cuestión con un comentario sarcástico: "Si el debate va a ser sobre el talento de un jugador en concreto, la única fórmula a seguir es darle todos los trofeos a Messi y Ronaldo hasta que se retiren".

Reporte de Richard Martin. Editado por Rodrigo Charme.