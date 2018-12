Luis Giraldo Casanova: “Ojalá ese acuerdo se hubiera logrado hace treinta años”

El hombre que llegó a ser llamado el Roberto Clemente de Cuba, Luis Giraldo Casanova, está ciento por ciento a favor del acuerdo logrado entre MLB y la federación beisbolera de la Isla.

“Ahora ningún pelotero se va a ir del país, y cada quien entrenará más fuerte buscando llegar a las Grandes Ligas”, me asegura. “Es un enorme estímulo. Todos los muchachos van a estar locos por abrirse camino, más sabiendo que pueden viajar acompañados por la familia”.

Casanova no vacila al afirmar que se trata de “la mejor solución que podía encontrarse para recuperar el nivel de nuestra pelota”, y lamenta que esta salida no se produjera tiempo atrás, cuando él y una generación de estrellas hicieron de la Serie Nacional un campeonato respetado urbi et orbi.

No ad for you

“Ojalá ese acuerdo se hubiera alcanzado hace treinta años. En esa época había muchísimos jugadores de calidad”, sostiene el mítico número ‘14’.

“¿Te había gustado estar en las Mayores?”, le pregunto, y su sonrisa campechana llega enseguida desde el otro lado del teléfono.

-Muchacho, eso le habría gustado a todo el mundo.