Victor Muñoz, otro guerrero cubano que volvió de las sombras

Uno puede admirar cualquier tipología en los deportistas, pero sin dudas mi preferida es la de los que nunca se dan por vencidos. Es ahí donde entra en la ecuación el jardinero capitalino Víctor Muñoz, quien emigró de Cuba en 2015 y luego de tres años nunca se amilanó ante los tiempos oscuros.

Múñoz jugó en Cuba para Metropolitanos, Industriales y Artemisa; y en el invierno de 2018 le llegó la oportunidad profesional con los Indios del Bóer en el béisbol profesional de Nicaragua.

Muñoz promedió .288 de average ofensivo, seis impulsadas y tres cuadrangulares (líder), uno de ellos, enorme al ex-Grandes Ligas, Vicente Padilla. El cubano no pudo continuar con el Bóer debido a una lesión en uno de sus tobillos, pero se mantiene esperanzado en su futuro. Esta experiencia le ha oxigenado en su carrera. Tanta espera de tiempo valió la pena.

-¿Cómo lograste mantener las esperanzas luego de tres años en Dominicana sin firmar un contrato de MLB? -le pregunté.

"El apoyo incondicional de mi familia, la formación que me han dado mis padres Alicia Duthil y Victor Muñoz han sido mi soporte principal, durante estos tres años en la escuela de la vida en la República Dominicana...", dijo Muñoz a CiberCuba.

"No te des por vencido ni aun vencido", esa fue la frase que siempre quedó en la mente de Muñoz, su padre, la tatuó en el hijo.

"Qué bueno este momento para agradecer a mis padres y familia en general que han estado en todo tiempo, buenas y malas", agrega.

Muñoz, de 31 años, confiesa que tuvo la oportunidad de firmar con alguna organización de Grandes Ligas, pero las contradicciones económicas entre los representantes terminaron por estropear el intento.

"Al final queremos jugar Béisbol aunque sea por un bizcocho... la felicidad la hace el Béisbol no el Bizcocho", dice.

Imagino a veces mas que mantener las esperanzas es mantener tu forma. Te ves ahora en Nicaragua como si hubieras estado entrenando cada dia desde que saliste de Cuba.

-Nunca dejé de entrenar, incluso las veces que estuve en Cuba, buscaba la forma de mantenerme listo para cuando apareciera la oportunidad de poder jugar, Es duro muy duro, porque estas entrenando y no tienes nada en la mano, o sea solo la Fe y la esperanza de que algo aparecerá... Wao le doy gracias a Dios porque si, muchas veces cante esa canción que dice "Creeré " y seguía entrenando cuando me fallaban las fuerzas.

Has llegado al Bóer, equipo histórico del béisbol nicaraguense y hasta el momento no has defraudado con .288 y 3 HR. ¿Qué crees que te falta ahora por mejorar para seguir progresando?

-Ahora aquí en el Boer, super contento por la oportunidad, pero ya estuve en la Liga de Verano de Dominicana, y allí hice un buen trabajo por esa razón el Bóer me da la oportunidad y gracias a Dios las cosas me han salido bien y entiendo que las puertas se van a seguir abriendo Dios mediante.

¿Después que termine esta temporada invernal que tienes en mente? ¿ A qué ligas quisieras ir?

-Cuando termine esta liga, solo queda seguir preparándome para estar mejor físicamente y poder asumir cualquier responsabilidad que venga, estoy en condiciones de jugar Béisbol de fuere que me dieran la oportunidad, el Beisbol me mueve, donde me lleve allí estaré dando lo mejor de mi.