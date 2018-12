Camila Cabello se va de vacaciones a la nieve y esquía por primera vez

Camila Cabello se ha tomado muy en serio su recién anunciada pausa laboral después de seis duros años de trabajo y ha comenzado a disfrutar de unas merecidas vacaciones.

Una de las primeras paradas que ha hecho la exitosa artista cubana ha sido nada más y nada menos que a la nieve. La cantante se ha ido a disfrutar junto a su familia de unos relajantes días a las montañas y ha aprovechado su estancia en las pistas para aprender a esquiar.

Para mostrar a su legión de espectadores sus primeros pasos en este difícil deporte invernal, la intérprete de Havana ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram en el que la podemos ver deslizándose cuesta abajo como toda una profesional de esta práctica.

Y es que a Camila Cabello no se le ha dado nada mal eso de dominar su cuerpo mientras esquía y además de haberse mostrado más que orgullosa de sí misma por su nuevo logro y por la destreza de su hermana Sofi y de su padre Alejandro, quienes también la han acompañado en esta nueva aventura.

"Mi hermana, al final del vídeo, es una esquiadora olímpica que intenta empujar a mi padre para que salga del camino", ha bromeado la cantante en la descripción del material.

No obstante, la joven de 21 años no ha podido dejar a un lado su pasión por el canto y mientras esquiaba se ha animado a cantar, como ella misma acota en el la descripción del material, "su mejor versión" del famoso tema I believe I can fly interpretado originalmente por el cantante estadounidense R. Kelly.