Detienen a un periodista cubano por investigar un caso de negligencia médica

El periodista independiente cubano Vladimir Turró Páez ha denunciado su arresto por parte de las autoridades cubanas, para impedir que continuara investigando un presunto caso de negligencia médica, ocurrido en el Hospital Materno Infantil Hijas de Galicia (La Habana).

Según ha dado a conocer Turró en entrevista para Radio Televisión Martí, fue detenido en la tarde del pasado viernes 4 de enero tras haber intentado entrevistar, infructuosamente, a la directora del citado hospital en relación con un caso de presunta negligencia médica, como consecuencia de la cual habría fallecido un bebé.

Tras su liberación, Turró denunció en Twitter que fue encerrado en "un apestoso y sucio calabozo", y que le lanzaron "amenazas de todo tipo" para impedir su trabajo como reportero.

"Me dijeron que no me iban a dar testimonio, que me fuera, que iban a llamar a la policía", ha explicado Turró, reportero para Cubanet, quien tras su arresto en el barrio de Santos Suárez fue conducido a la estación de policía del Capri (Arroyo Naranjo), donde estuvo preso hasta la mañana del domingo 6 de enero.

El periodista independiente ha precisado que durante los interrogatorios le advirtieron de que pronto serían encausados varios periodistas independientes, y "que ya tenían preparados varios expedientes" con cargos por "usurpación de la capacidad legal", solo a la espera de la aprobación de la nueva Constitución.

Según ha indicado el citado medio, el próximo 10 de enero se cumple un año del fallecimiento de un bebé durante un parto que tuvo lugar en el hospital Hijas de Galicia. Los padres presentaron una demanda ante la fiscalía "por negligencia médica y alteración de la historia clínica", aunque no han tenido éxito hasta ahora en su reclamación.