GoFundMe reembolsará los 20 millones de dólares recaudados por veterano de guerra para financiar el muro de Trump

Publicado el Sábado, 12 Enero, 2019 - 19:29 (GMT-5)

Los más de 20 millones de dólares recaudado por el veterano de guerra Brian Kolfage, con vistas a ayudar al presidente Trump a construir el muro fronterizo entre EE.UU y México, serán reembolsados a los 300 mil donantes, informó el viernes The Hill.

La campaña, lanzada en la plataforma de recaudación de fondos, GoFundMe, el pasado 16 de diciembre, logró acumular -en un período de 26 días- un total de 20.352.348 dólares de su objetivo principal, que eran 1000 millones de dólares.

En el momento de su despegue, Kolfage prometió a los seguidores de que “cada centavo” estaría destinado a la causa de construir el muro y en caso de no alcanzar la meta serían devueltos. Para su infortunio y el de los donantes, el objetivo no se consolidó.

No obstante, el veterano informó en un comunicado que había decidido cambiar el concepto original de la recaudación y que quienes quieran pueden volver a donar para crear una organización sin fines de lucro en Florida llamada "We Build the Wall, Inc.".

Según Kolfage esta ONG estará más preparada que el propio gobierno de los EE.UU para usar los “fondos donados para construir el muro en la frontera sur”

"Nuestro equipo altamente experimentado confía en que podemos completar segmentos significativos del muro en menos tiempo y por mucho menos dinero que el gobierno federal, al tiempo que cumple o excede todas las especificaciones reglamentarias, de ingeniería y ambientales requeridas", escribió.

Por tanto, aquellos individuos del grupo de los 300 mil donantes que no quieran que su dinero sea reembolsado y desean contribuir -a través de esta ONG- en la construcción del muro, “deben elegir proactivamente redirigir su donación a esa organización”, informó el portavoz de GoFundMe, Bobby Whithorne, a The Hill.

Además, Kolfage aclaró que “personalmente” no recibiría “un centavo de la compensación por estas donaciones.

Kolfage, es un ex miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que perdió tres extremidades en 2004 durante el conflicto en Irak. A medida que más personas se fueron sumando a la “incitativa” del veterano, la figura pública de Kolfage fue elevándose hasta alcanzar una notoriedad nacional e internacional. A la par, comenzaron a relucir rumores sobre su supuesta participación en sitios de internet que promueven teorías de conspiración y contenido racista, informó The Hill.