Diego 'El Cigala' viajará a Cuba para celebrar los 15 años de “Lágrimas Negras”

Publicado el Lunes, 14 Enero, 2019 - 13:52 (GMT-5)

El popular cantante español Diego “El Cigala” viajará a Cuba en el próximo mes de marzo para participar en la Fiesta del Tambor, y lo hará en el marco de su gira internacional por los 15 años del disco Lágrimas Negras, que grabó junto al mítico Bebo Valdés.

Medios cubanos destacan que él músico clausurará el evento con una actuación junto a Issac Delgado , donde se prevé que El Cigala cante varias de las canciones que lo han hecho popopular en la Isla.

En el año 2003, Lágrimas negras superó las expectativas de recepción y pasó “de ser un proyecto íntimo y espontáneo a un boom imparable”, según lo ha definido el propio Cigala en sus redes sociales.

El disco, que estuvo acompañado de excelentes críticas, superó las fronteras de lo flamenco y lo latino y consiguió vender más de un millón de copias en todo el mundo.

Recibió los premios Ondas, un Micrófono de Oro, cinco premios Amigo, tres premios de la Música y dos Grammy, además de cinco nominaciones a los Grammy Latinos, y fue considerado “Album of the Year” por el diario The New York Times.

Recientemente, El Cigala ha contado en una entrevista que la idea de que actuaran juntos él y Bebo Valdés se le ocurrió al realizador de cine Fernando Trueba, director del documental Calle 54, en el que aparecía Bebo junto a Israel López Cachao interpretando Lágrimas negras.

“En aquel momento yo estaba grabando otro disco, Corren tiempos de alegría, y lo invitamos a tocar. Cuando terminamos Trueba y yo nos miramos y dijimos: ‘¿Y si hacemos un disco con esto?’.'Bebo, ¿hacemos un disquito?’ Y el disco se grabó en tres días”, reveló el cantante para el canal español Telecinco.

El intérprete de flamenco ha recordado, además, que Bebo era muy divertido, pero también muy serio a la hora de trabajar. “Lo conocí con 83 años, pero con esos 83 años estuvimos por el mundo entero. Ha sido una de las cosas más bonitas que me ha pasado en el mundo de la música", sentenció.

La participación de El Cigala en la Fiesta del Tambor, que se celebrará en La Habana del 4 al 10 de marzo, se inserta en la pasión que también siente el cantante español por los ritmos latinos, algo que ya demostró en su proyecto Indestructible, el alma de la salsa (2017), donde reunió músicos de Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos y Colombia.

El Cigala juntó a los músicos de la Fania All Star y a otros grandes artistas latinos para producir un documental y un disco sobre la historia de la salsa desde sus raíces en la rumba y el son cubano, hasta su posterior expansión por América Latina, Estados Unidos y Europa.

En el proyecto participaron músicos como Oscar de León, Roberto Roena, Ismael Miranda, los Muñequitos de Matanzas, Larry Harlow y La Sonora Ponceña, entre otros.

En la Fiesta del Tambor también se presentará la banda española Ketama, que ha vuelto a los escenarios tras una prolongada separación.