Radiografías de postemporada: Las Tunas vs Villa Clara, Juego 3

Cuando menos se lo esperaban todos los pitonisos de Delfos, Villa Clara sacó la cabeza del agua, tomó aire y oxigenó los pulmones de un play off que apuntaba al ahogamiento.

*Si un equipo se enfrenta a un pitcher dominante y en el mismo primer tercio de partido ya se halla perdiendo por cuatro carreras, su situación es -más que complicada- grave. Pero en la pelota nunca se sabe el argumento, de manera que más vale no dar al paciente por muerto. Así pasó: William Saavedra sacó la casta pinareña para encender la chispa, y después se combinaron varios hits de la tropa de casa y un desconcierto defensivo abrumador de la visita, la cual corroboró que no hay (no puede haber) equipo invulnerable. ¿Los Yanquis del 27? Bueno, sí, tal vez...

*El Sandino es una olla de presión, y sospecho que anoche desbarató las hachas de los Leñadores. Justo ahí, en su capacidad para no derretirse a temperaturas elevadas, está la gran duda que despierta la tropa de Pablo Civil, que jamás ha podido levantar un trofeo de campeón. Hace un año, ante Granma, los tuneros dejaron escapar una ventaja de 2-0 y a la postre perdieron la final. ¿Será que la historia se les repetirá como tragedia? ¿O será que, por fin, podrán echar abajo el árbol de la Serie Nacional?

*Fuera de Saavedra, otros tres elementos rutilaron en el cielo naranja de este martes. Uno, la apertura de Freddy Asiel Álvarez, vacilante al comienzo y firme luego. Dos, el desafuero ofensivo de Carlos Benítez, un auténtico matador de serpentineros zurdos. Finalmente, el relevo del joven Pablo Guillén, desafiante con la recta y brutal con la curva, pero sobre todo confirmador de las potencialidades de un bullpen que no ha sido debidamente explotado por el mando de los Azucareros.

Positivo: La remontada villaclareña a costa del mejor lanzador del país a día de hoy.

Negativo: La defensa del outfield tunero hizo más aguas que el Titanic.

Preocupante: Yurién Vizcaíno falla una y otra vez sobre lanzamientos demasiado altos.

Incomprensible: El pisa-y-corre de segunda a tercera con elevado de rutina al left es entendible en el béisbol escolar, pero inconcebible a este nivel.

Recomendable: Para Las Tunas, reconsiderar la decisión de abrir esta noche con Leandro Martínez.

El héroe: Cuando más falta hacía un golpe de inspiración, Saavedra se apareció con un cuadrangular que pegó el marcador. Y después, en medio de una rebelión definitoria, sopló el hit que empató el juego.

El villano: Yosvani Alarcón volvió a ser presa de la inefectividad a la hora cero al dejar un global de cuatro compañeros en las bases en los episodios séptimo y noveno.

Momento clave: Entre varios posibles me quedo con el ‘safe’ de Vizcaíno en el sexto capítulo, correctamente decretado con ayuda del video. De haber sido puesto out, la entrada habría terminado con el score igualado. No lo fue, y Villa Clara se puso delante 8x4.

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Las Tunas 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 11 3 Villa Clara 0 0 0 2 0 6 0 0 x 9 12 0

Ganó: F.A. Álvarez. Perdió: Y. Yera. JS: P. Guillén. HR: W. Saavedra.

Las Tunas: Y. Larduet, CF; J. Johnson, LF; D. Castro, BD; Y. Alarcón, C; A. Ayala, SS; J. Alomá, 2B; Y. Santoya, 1B; D. Peña, 3B; A. Quiala, RF.

VCL: S. Hernández, RF; Y. Paumier, 2B; C. Benítez, BD; Y. Vizcaíno, LF; W. Saavedra, 1B; Y. Pérez, 3B; R. Reyes, CF; Y. La Rosa, C; C. Prieto, SS.

Freddy Asiel Álvarez: 52.

Yoanni Yera: 45.