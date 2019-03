Joven transformista cubano: "Hay gente que no asume que soy un hombre cuando se acaba el show"

Publicado el Martes, 19 Marzo, 2019 - 16:16 (GMT-5)

José Julio Padilla también es Alexa Valenti. El mismo joven estudiante de Comunicación Social en la Universidad de Camagüey, se sube a los escenarios vestido como mujer e incursiona en el arte del transformismo.

No obstante, este joven cubano no deja de enfrentarse al estigma del día a día dentro de una sociedad machista. Su pasión, por tanto, también ha influido en sus relaciones de pareja.

"He tenido relaciones con personas que me han querido, pero siempre les frena esta pasión mía. Dicen que no me asumen como un hombre luego de verme en un show. Eso resulta triste y absurdo, porque el transformismo es un trabajo artístico que dura un tiempo determinado. Después uno vuelve a ser la misma persona que era antes", dijo Padilla al periódico local Adelante.

Sin embargo, el joven ha recibido todo el apoyo de su familia: “De mi familia sí estoy muy agradecido. Me han apoyado desde el primer momento, van a mis presentaciones, me dan ánimo”, sostiene.

En la entrevista concedida al citado medio, Padilla habla de todo lo que implica trabajar como transformista: “Creo que es muy admirable, una vez que el público conoce en qué consiste, agradece. Lamentablemente por los tabúes y los estigmas que sufrimos nuestras presentaciones no llegan más allá de una fiesta gay o una gala contra la homofobia. A veces vamos hasta las comunidades y a las personas les gusta, siempre y cuando se haga con respeto, sin chabacanería".

A los 17 años Padilla se vistió por primera vez de mujer: “Cuando vi transformismo por primera vez me dije: quisiera intentarlo. Tuve muy buenos amigos que me ayudaron y así logré hacerlo. Creo que para ser un principiante salió bien. Fue muy divertido, una experiencia única".

“Mi primer nombre como transformista era Hermione, una de los protagonistas de la serie Harry Potter, porque me gustaba mucho ese personaje. Después tuve el de Gala porque lo vi en un reality show y me gustó por sencillo, pero impactante; hasta que llegué a mi nombre artístico de Alexa Valenti. Me lo sugirieron dos amigas, mientras que el apellido lo tomo del que usa otro transformista, la persona que me ayuda en el mundo artístico”, relató.

El repertorio del joven está compuesto por las cantantes Pastora Soler, Mónica Naranjo y Malú, Edith Márquez, Myriam Hernández y Gloria Trevi, por quienes siente admiración.

Padilla también menciona a iconos del transformismo cubano que han sido también su motivación, como Ashenal e Imperio.

En estos momentos, el joven también está incursionando como activista: “Me estoy iniciando como promotor de salud, para generar conciencia, sobre todo en la comunidad LGBTI, acerca de la protección contra las ITS y el virus del VIH. Creo que con ese trabajo y también a través de la cultura, aporto algo positivo y me hace una persona de bien”.

