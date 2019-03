Celebrarán gala homenaje en Cuba por los 80 años de vida artística de Rosita Fornés

Publicado el Jueves, 21 Marzo, 2019 - 18:54 (GMT-5)

El martes 2 de abril a las 8.30 pm se celebrará una gala en la sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana para homenajear a la vedette cubana Rosita Fornés por sus 80 años de vida artística, y para celebrar además sus 96 años de vida, recién cumplidos.

Bajo la dirección artística de Raúl de La Rosa, el espectáculo, nombrado “Nuestra Rosa de Cuba”, contará con la participación de varios artistas y presentaciones especiales de la compañía Lizt Alfonso Dance Cuba y el ballet de la televisión cubana, entre otros.

Entre los presentadores estará Edith Massola , Marino Luzardo, Rosalía Arnáez, Carlos Enrique Almirante, según destacan medios de prensa de la Isla.

Otro momento especial será cuando la primera bailarina y subdirectora del Ballet Nacional de Cuba, Viengsay Valdés, interprete el Adagio de la obra La bella durmiente.

Se emitirá también documental realizado a propósito del reencuentro entre Rosa Fornés y su hermana más pequeña en Miami, después de 85 años sin verse.

La sala García Lorca del Gran Teatro Nacional fue el primer escenario que acogió a Fornés cuando tenía solo 16 años, hace 80 años ya.

Considerada como una de las artistas cubanas más completas de todos los tiempos, Rosita Fornés ha llevado su carisma y profesionalidad a escenarios de Europa, Estados Unidos y América Latina.

Ostenta el premio de Honor al Mérito, de México, así como las distinciones cubanas por la Cultura y el Premio Nacional de Teatro.

A partir de un probado talento y una versatilidad que la llevó a dominar la televisión, el cine, el teatro, el cabaret y la radio, Rosa Fornés -nacida en Nueva York el 11 de febrero de 1923- llegó a ser considerada la vedette por excelencia de Cuba, artista consumada y profesional en muchos ámbitos.

Fundadora de la televisión cubana, Rosita Fornés se convirtió en la reina de revistas musicales, programas humorísticos, dramáticos y líricos durante muchos años.

No obstante, su influencia traspasó fronteras y en México fue declarada la Primera Vedette de América, gracias a su desempeño en el cine y el teatro de ese país.

Inició su carrera como cantante con quince años en La Corte Suprema del Arte, y poco después debutó como actriz para el largometraje Una Aventura Peligrosa.

De su filmografía resaltan cintas como Una aventura peligrosa, Romance musical, El deseo, Se acabaron las mujeres, La carne manda, Del can can al mambo, Piel canela, No me olvides Nunca, Se permuta y Hoy como ayer.

En el pasado mes de noviembre, el destacado músico cubano Edesio Alejandro compartió la emoción que le produjo entrevistar a Rosita Fornés para un documental en produccion del Instituto Latino de la Música, dirigido por el músico y que rendirá homenaje a Fornés y a otros destacados artistas.

“Una suerte y un lujo haber tenido la oportunidad de grabar algunas de las experiencias de esta maravillosa y querida artista. Su humildad y bondad son cualidades que han contribuido a su grandeza. Gracias querida Rosa por tu amor y tus experiencias”, destacó Edesio Alejandro.

El encuentro también sirvió para que Rosita Fornés recibiera una placa que la acredita como "La Vedette por excelencia", un reconocimiento especial del ILM que solo será entregado a ella.

A mediados del 2018, un vídeo difundido a través de las redes sociales mostraba a Rosita Fornés cantando a dúo con la también cantante cubana Ana María Perera. En las imágenes, Rosita Fornés evidenció que el que tuvo retuvo e hizo gala, todavía, del talento que la llevó a lo más alto.

