La justicia argentina duda de la validez del certificado médico de la hija de Cristina Fernández

Este viernes fue entregada en tribunales la historia clínica de Florencia Kirchner, hija de los expresidentes argentinos Cristina y Néstor, en la que se detallan los diagnósticos médicos sobre su salud, que fueron expedidos en La Habana, donde la joven recibe tratamiento actualmente.

No obstante, la justicia argentina no confía en dichos documentos puesto que el diagnóstico es "estrés postraumático" y no está firmado por un psiquiatra, quienes diagnostican y tratan estos trastornos, según revelaron fuentes judiciales a Clarín.

Los papeles médicos fueron publicados el jueves por la propia Cristina, alegando que "fue ella (Florencia), en virtud de las mentiras y falsedades publicadas en estos días, quien me pidió que se conozcan públicamente". El viernes, fueron entregados por el abogado Carlos Alberto Beraldi a los tribunales orales donde se investigan las causas por las que está siendo procesada, entre las que figuran asociación ilícita y lavado de dinero.

Asimismo, se entregó una petición de parte de Florencia, para permanecer 45 días más en La Habana, y así no interrumpir su tratamiento en el Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas (CIMEQ).

El resto de los diagnósticos que figuran en el informe médico son un "síndrome purpúrico en estudio", un "linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada", una "polineuropatía sensitiva desmielinizante", también de "etiología desconocida", una "amenorrea en estudio" y un "bajo peso corporal".

Lo cierto es que Florencia no tiene prohibida la salida del país, aunque se encuentra bajo investigación y su tratamiento médico en Cuba podría "provocar" otros viajes de su madre a la Isla, a la que ya acudió hace una semana, y varios han mostrado su desacuerdo pues consideran a Cuba como un país de asilo político.

Cristina adjudicó el padecimiento de su hija, de 28 años, a la persecusión y presión a la que ha sido sometida "porque es la hija de Néstor y Cristina Kirchner", y que eso "la ha devastado". Por su parte, el actual presidente Mauricio Macri tiene otra opinión: "Cristina no cuidó a sus hijos y los involucró en las cosas que hizo".

