El popular actor cubano Orlando Casín habla de su enfermedad, "cáncer hepático y peritonal"

El popular actor cubano Orlando Casín ha conversado con la periodista Maylín Legañoa, de Telemundo 51, sobre la enfermedad que recientemente le han diagnosticado los médicos.

“Cáncer hepático y peritonal, eso es lo que me han explicado. Y no he empezado el tratamiento todavía porque hay dudas del tipo de cáncer que es para que lleve el tratamiento indicado”, dijo.

Casín, que desde hace 26 años no visita la Isla, confiesa que está lleno de sueños y uno de ellos es salir en la televisión cubana aunque sea con un bastón.

“El objetivo de mi vida es ser feliz con mi mujer y poder actuar y seguir brindando lo único que yo sé hacer que es actuar... Y a lo mejor aspirar el aire del malecón y hasta salir en televisión con un bastón", agrega.

Sus colegas y amigos en Miami están haciendo todo lo posible por ayudarlo en estos momentos. La actriz cubana Zajaris Fernández abrió una campaña de recaudaución de fondos para que pueda utilizar el dinero para sostenerse mientras dure el tratamiento.

"Debe someterse a un tratamiento que le impedirá salir de casa a trabajar, y por tanto se le hará difícil el pago de sus gastos personales y médicos", explica el comunicado de la campaña que hasta el momento ha podido reunir más de 13 mil dólares.

“Quiero mimarlo, quiero cuidarlo, quiero que todo esté bien y se lo merece. Como él está luchando, también vamos a luchar nosotros”, aseguró por su parte Carlos Antonio Marrero (Pillín), otro actor de la Isla residente en Miami.

