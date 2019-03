Shakira declara ante un juez en España por presunto plagio a un compositor cubano por "La Bicicleta"

Publicado el Miércoles, 27 Marzo, 2019 - 09:43 (GMT-5)

Shakira ha declarado este miércoles 27 de marzo en los Juzgados de Madrid en el inicio de la vista por la demanda de plagio, presentada por el cantante cubano Liván Castellano Valdés, quien defiende que la canción La Bicicleta es un plagio de su tema Yo te quiero tanto, de 1997.

La barranquillera, que ha acudido acompañada de Carlos Vives, ha rechazado las acusaciones del cubano durante el juicio: "Mi canción no tiene nada que ver con Cuba sino con Barranquilla", ha dicho la cantante según recoge El País.

“El estilo no tiene nada que ver. Yo no sé si el demandante quiere hacer un vallenato, pero no le sale. Es como si un niño quiere coger el balón con las manos y no sabe. La otra canción es una salsa. Aquí y en la China. Y lo nuestro es un vallenato”, ha dicho la artista ante el juez, según informó el mismo medio español.

Uno de los argumentos del cubano en su demanda es que le envió a Vives una muestra de su canción a través de Sony ATV para que la cantara y que éste sin autorización ha reproducido un fragmento.

En el estribillo de La Bicicleta, los colombianos cantan "que te sueño y te quiero tanto", mientras que la letra de la canción de Liván Castellano Valdés dice "yo te quiero, yo te quiero tanto".

Mañana será el colombiano Carlos Vives el que declare sobre esta demanda, sobre la que hace un año dijo que no le inquietaba.

La denuncia ha sido interpuesta por la editora y representante del cubano, MDRB (Maryla Dianik Romeu) Music, contra Sony Music Latin, Sony Music Entertainment, Sony ATV Publishing holdings Spain, EMI Music Publishing Spain, Shakira, Carlos Vives y Andrés Eduardo Castro.

El éxito de Vives y Shakira, por su parte, ganó el Grammy Latino a Mejor Canción en 2016 y ha vendido más de 210 mil copias en todo el mundo.

