Descemer dice que nunca hizo una canción con Pablo Milanés porque vive en Miami pero que Otaola "tuvo más valor"

El músico cubano Descemer Bueno continúa publicando mensajes en sus redes sociales dirigidos al presentador Alexander Otaola.

Esta vez, el cantante compartió una foto en la que aparecen Otaola y Pablo Milanés durante el más reciente concierto del trovador cubano en Miami junto a Carlos Varela. La imagen la había compartido el propio presentador en sus redes en ese momento.

Bueno utilizó la fotografía para decir que, aunque admira al maestro -refiriéndose a Pablo- nunca cantó junto a él porque vive en Miami y supuso que el público lo "mataría".

"Creo que falto yo en esa foto, admiro al maestro y como vivo en Miami pensé que me matarían si hacía una canción con él, al parecer hay quien tuvo mas valor que yo, siempre supe que eras un hombre sensible necesitado de dinero, en fin somos dos #indefinidospolíticamente", escribió el músico.

Poco después de que apareciera el post de Descemer, el cubano Erich Concepció compartió la misma imagen de Otaola y Pablo en sus redes. Solo que éste agregó otra en la que aparece el trovador junto a Fidel Castro.

En la imagen escribió los hashtag #doblemoral, #hipócrita, #oportunista y #defínete.

"A esto es a lo que me refiero, por lo que las fotos no son pruebas testificales ni voy yo a acusar a Alex de simpatizar con verdugos, ni a Pablo. Me parece falaz hacerlo. Pero estas fotos, incluso peores que las mostradas contra Descemer, porque no son hijos de nadie ni nietos, sino la mismísima imagen de la barbaridad. E insisto, esta foto con Pablo, no casual, sino buscada, yo también la habría hecho. Cuidado con la espada de Damocles que pende de nuestras cabezas siempre", comentó.

La polémica entre Otaola y Descemer comenzó luego de que el presentador dijera en su programa que mientras al cantante le robaban en su casa en Miami, se estaba presentando en un bar en La Habana perteneciente a los hijos de uno de los militares de la cúpula del poder cubano.

Bueno se molestó con los comentarios y desde entonces no han parado los mensajes de uno hacia el otro. Ayer el cantante dijo que responsabilizaba a Otaola si algo le llegara a suceder a él o a su familia.

