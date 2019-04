Guaidó anuncia 20 puntos de encuentro para la movilización del 1 mayo contra Maduro

Publicado el Sábado, 27 Abril, 2019 - 15:37 (GMT-5)

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció este sábado que la marcha por el 1 de mayo, en conmemoración por el Día del Trabajo, se realizará de “norte a sur y de este a oeste” desde 20 puntos en la ciudad de Caracas, reportó El Universal.

Sin embargo, no detalló la geolocalización exacta de los lugares de movilización. De acuerdo con Guaidó, los puntos serán revelados "en un momento que no le permita a la dictadura prepararse". Esta a actividad entra dentro del marco de la bautizada "Operación Libertad", cuyo objetivo es focalizar las manifestaciones.

Durante un encuentro multitudinario con sus seguidores, efectuado en la Plaza Brión de Chacaíto, en el municipio Chacao de Caracas, el titular de la Asamblea Nacional aseguró que los "comités de Ayuda y Libertad" han aumentado la presión sobre el régimen chavista, encabezado por Nicolás Maduro, y lograrán el "cese de la usurpación"

No ad for you

“En todos los estados (del país) se están juramentando los comités de Ayuda y Libertad, el 2019 va a ser un año clave gracias al sacrificio de tantos pero esto no empezó ahorita”, agregó.

El líder de la oposición aprovechó la oportunidad para denunciar, nuevamente, las violaciones ejercida por funcionarios del oficialismo, motivo que ha llevado a que muchos venezolanos a abandonar el territorio nacional, e instó a los presentes a hacer valer sus derechos humanos.

Según Guaidó, la “Operación Libertad” es una fase decisiva que permitirá transformar las protestas espontáneas en concentraciones “focalizadas y estructuradas”, capaces de generar la presión necesaria para derrocar la dictadura de Nicolás Maduro.

"No hay un venezolano hoy que no quiera exigir lo que nos corresponde. No solo en el país, sino los más de cuatro millones que se han tenido que ir", indicó. “En el país lo único que está estancado es el régimen, que no ofrece soluciones, que no tiene reconocimiento, que no tiene dinero porque se lo robaron, porque protegimos los activos de la nación".

Igualmente, elevó el papel del Centro de Comunicación Nacional cuyo rol en la lucha es el de informar sobre las actividades a desarrollar por la oposición y evitar, a cualquier costa, "la desinformación como ha ocurrido muchas veces".

El pasado sábado 20 de abril Guaidó lanzó la primera convocatoria para la marcha masiva del 1 de mayo y pronosticó que esta sería la concentración "más grande" de todo el país para pedir "el cese definitivo de la usurpación" y exigir a la Fuerza Armada Bolivariana que acompañe la demanda del pueblo.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194